CBA weszło od wrocławskiego urzędu. Fot. cba.gov.pl

Agenci CBA weszli dziś do Urzędu Miasta Wrocław i siedziby spółki Ekosystem. Rozpoczęli tam przeszukania dokumentów i nośników pamięci. W tle chodzi o słynną wrocławską "aferę śmieciową" i przetarg wart setki milionów złotych.

"Dzisiaj od rana na polecenie katowickiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą przeszukania w kilkunastu lokalizacjach między innymi na terenie Wrocławia i ościennych powiatów" – poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

We wrocławskim urzędzie i spółce Ekosystem agenci mają zabezpieczyć papiery i elektroniczne nośniki pamięci. Dodajmy, że wcześniej CBA wystąpiło do spółki o udostępnienie dokumentacji dotyczącej postępowań przetargowych prowadzonych w latach 2019–2025.

"Afera śmieciowa" na Dolnym Śląsku

Ta akcja CBA ma związek ze śledztwem dotyczącym "przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez urzędników w związku z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów na terenie Wrocławia".

Dodajmy, że Ekosystem to spółka komunalna założona w 2012 r. odpowiadająca za utrzymanie czystości, porządku oraz m.in. za unieszkodliwianie odpadów komunalnych we Wrocławiu.

O tym, że w spółce dzieją się dziwne rzeczy, od półtora roku pisze "Gazeta Wyborcza". Z funkcji prezesa Ekosystemu ustąpiła Izabela Piekielnik, a jej miejsce zajął zaufany człowiek prezydenta Jacka Sutryka i dotychczasowy wiceprezes Paweł Karpiński.

Problemy w spółce Ekosystem

"GW" informowało też o wielomilionowym przetargu, który – według krytyków – najpierw miał być przeciągany, a gdy już został ogłoszony, "specyfikacja została tak przygotowana, że potencjalni kontrahenci zaskarżyli ją do sądu".