Właściciele domów i mieszkań muszą pamiętać o uiszczeniu pierwszej raty podatku od nieruchomości do 15 marca 2026 roku. Najlepiej jest nie odkładać płatności na ostatnią chwilę, bo ten fakt może zwyczajnie umknąć w natłoku codziennych obowiązków. A to może poskutkować wysoką karą.

Pierwszą ratę podatku od nieruchomości należy zapłacić do 15 marca. Opłatę muszą uiścić nie tylko właściciele domów jednorodzinnych, ale również mieszkań. Jak przypominaliśmy w naTemat, to jeden z wielu nowych obowiązków posiadaczy nieruchomości. Rząd pracuje także nad przygotowaniem centralnej ewidencji mieszkań i domów, w ramach której Polacy będą musieli ujawnić, co w nich robią.

Podatek od nieruchomości 2026. Terminy płatności i kary

Osoby objęte obowiązkiem zapłaty podatku od nieruchomości otrzymują informacje o jego wysokości w ramach decyzji podatkowych, zwanych nakazami płatniczymi. Na początku marca warto zajrzeć do skrzynek pocztowych, by odebrać dokumenty doręczane przez urzędników.

Do 15 marca niektórzy muszą zapłacić pierwszą ratę podatku, inni zaś uiścić wymaganą kwotę w całości. Rozbieżność ta wynika z faktu, że jeśli opłata za cały rok nie przekracza 100 złotych, to właściciel domu lub mieszkania nie ma prawa do zrealizowania jej w ratach. Ci, którzy mogą rozłożyć płatność na cztery części, powinni opłacić poszczególne raty podatku od nieruchomości w terminach:

15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

Jak przypomina portal Infor.pl, właściciele, którzy do końca lutego nie otrzymali decyzji z urzędu gminy, nie muszą się niepokoić. Maja bowiem ustawowe 14 dni na zapłacenie podatku od momentu odebrania listu poleconego, nawet jeśli wskazany termin wypadnie po 15 marca.

Co w przypadku, gdy decyzję odebraliście, ale minie termin zapłaty? Oczywiście najlepiej byłoby uiścić płatność od razu, nie dopuszczając do takiej sytuacji. Ale jeśli już się zdarzy, trzeba liczyć się z konsekwencjami. Może to skutkować naliczeniem odsetek, a w przypadku uchylania się od zapłaty podatku – grzywną w wysokości nawet do 64 tys. zł.

Jakie są stawki podatku za metr kwadratowy nieruchomości?

O wysokości opłaty decydują urzędy gmin, ale te nie mogą być wyższe, niż przewiduje Ministerstwo Finansów i Gospodarki. Jak przypomina serwis Forsal, maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2026 roku wynoszą – od gruntów:

wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej, niezależnie od ich klasyfikacji w ewidencji gruntów i budynków – 1,45 zł za 1 m2, zajętych przez wody powierzchniowe stojące lub płynące jezior i sztucznych zbiorników – 7,15 zł za 1 ha, pozostałych gruntów, w tym przeznaczonych na odpłatną działalność statutową pożytku publicznego prowadzoną przez organizacje pożytku publicznego – 0,77 zł za 1 m2, terenów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z 9 października 2015 r. o rewitalizacji, położonych na obszarach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania pod zabudowę mieszkaniową, usługową lub mieszaną (obejmującą wyłącznie te funkcje), jeżeli od wejścia w życie planu minęły 4 lata, a inwestycja nie została zakończona zgodnie z prawem budowlanym – 4,72 zł za 1 m2.

Tymczasem stawki podatku od budynków lub ich części wynoszą:

budynków mieszkalnych – 1,25 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej, budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i części budynków zajętych na ten cel – 35,53 zł za 1m2 powierzchni użytkowej, budynków przeznaczonych na działalność gospodarczą w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 16,64 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej, obiektów związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty je realizujące – 7,27 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej, pozostałych budynków, w tym wykorzystywanych do odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 12,00 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej.

Wiele gmin decyduje się właśnie na przyjęcie tych maksymalnych kwot; w ten sposób pozyskują one środki, które mogą przeznaczyć na inwestycje.

Kto musi zapłacić podatek od nieruchomości?

Zasady dotyczące podatku od nieruchomości stanowią, że uiszczać go muszą nie tylko właściciele domów, ale i mieszkań w blokach. Ci, jak przypominaliśmy, muszą płacić podatek od lokalu i części gruntu, na którym stoi ich budynek. Uiszczają go posiadacze lokali, którzy wpisani są do księgi wieczystej. Najemcy mogą więc spać spokojnie, bo opłata nie będzie ich dotyczyć.

