Lucjusz Nadbereżny to faworyt Kaczyńskiego? Może zostać nowym premierem PiS Fot. Fotokon / shuytterstock, Lucjusz Nadbereżny / Facebook, pis.org.pl, Canva, montaż: naTemat.pl

Casting na nowego premiera PiS to karuzela nazwisk. Nie wiadomo jeszcze, kto został wybrańcem Jarosława Kaczyńskiego, ale jedno nazwisko wzbudza wyjątkowe emocje. Kim jest Lucjusz Nadbereżny? Na razie rządzi Stalową Wolą, jednak dobrze pasowałoby do strategii prezesa PiS.

REKLAMA

Lista nazwisk kandydatów na premiera PiS wydłuża się do ostatniej chwili. Tobiasz Bocheński, Przemysław Czarnek, a wcześniej Mateusz Morawiecki – ten ostatni jednak miał zostać skreślony. Decyzja należy do Jarosława Kaczyńskiego, który już dokonał wyboru. Być może prezes zaskoczy wszystkich i postawi na Jakuba Banaszka, prezydenta Chełma? 35-latek też znalazł się w centrum spekulacji. Ale jest jeszcze jeden nieoczywisty wariant.

Kim jest Lucjusz Nadbereżny? Może zostać wybrańcem PiS

Lucjusz Nadbereżny ma 41 lat, z wykształcenia jest politologiem i prawnikiem. Studiował na na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz w filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli. Karierę w polityce rozpoczął wcześnie, bo już w 2006 r. występował jako najmłodszy wówczas w historii miasta radny Rady Miejskiej. Łączył funkcje samorządowe oraz kierownicze, w administracji publicznej.

REKLAMA

Od 2014 r. zarządzał Departamentem Organizacyjno-Prawnym w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie. W tym samym roku został prezydentem Stalowej Woli. Później uzyskał reelekcję w 2018 i 2024 roku. "Dał się poznać, jako sprawny i skuteczny samorządowiec. W roku 2015 Prezydent RP Andrzej Duda powołał go do Narodowej Rady Rozwoju" – czytamy w jego biogramie na stronie urzędu miasta.

Nadbereżny może pochwalić się ważnymi odznaczeniami, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi za ofiarną służbę na rzecz samorządności w Polsce. Dostał również Nagrodę im. Grzegorza Palki, w dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym i tytuł Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie – Amicus Familiae oraz Samorządowiec Roku 2019.

REKLAMA

Nadbereżny czy Banaszek? Błaszczak potwierdza kluczowy sygnał

41-letni Nadbereżny prywatnie jest mężem Aleksandry i ojcem Miłosza, Gabriela i Anastazji. Jest krewnym biskupa Jana Sobiły. Polityk aktywnie udziela się w sieci, na jego Facebooku można znaleźć wiele postów z bieżącej działalności. W marcu pochwalił się zdjęciem z Karolem Nawrockim, który powołał go do Rady Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP.

Oczywiście w PiS nikt publicznie nie puszcza pary z ust i nazwisko kandydata na premiera pozostaje tajemnicą. Mariusz Błaszczak w RMF FM dopytywany o tę sprawę dał jednak ważną wskazówkę. Potwierdził, że kandydatem będzie "polityk młodego pokolenia, w wieku prezydenta Karola Nawrockiego, poniżej 50 lat".

REKLAMA

Tyle że przed "50" jest również... Czarnek, tym bardziej Bocheński, który ma 38 lat. – Morawiecki nie będzie kandydatem na premiera. Rzeczywiście to będzie polityk młodszy – precyzował Błaszczak.