Pepco znów to zrobiło. LEGO taniej o 50 proc. i to na Dzień Kobiet Fot. Stefan_Sutka/Shutterstock

W niedzielę 8 marca przypada Dzień Kobiet. O prezent trzeba jednak zadbać już dzień wcześniej, bo święto przypada w niedzielę niehandlową, a w Żabce raczej idealnego podarku nie znajdziecie. Na tę okazję torpedę odpaliło Pepco. Uwielbiane zestawy LEGO przecenili aż o 50 proc.

Promocje na zestawy LEGO zawsze przyprawiają fanów o szybsze bicie serca. Pepco już zimą zaskoczyło klientów wyprzedażą klocków, podczas której ceny niektórych zestawów były najniższe w historii. Teraz o połowę taniej można kupić zestawy LEGO Botanicals, które doceni wiele kobiet.

Pepco wyprzedaje zestawy LEGO. Na Dzień Kobiet obniżka o 50 proc.

Wybór LEGO w sklepach Pepco nie jest zbyt duży. Jednak tym razem fani marki i tak mają za czym się rozglądać. Firma obniżyła bowiem ceny wszystkich zestawów kwiatowych będących w ich sprzedaży.

Na półkach można znaleźć m.in. bardzo popularny zestaw bukiet tulipanów (11501). Opcja numer dwa to bukiet różowych róż (10374), a trzecim przecenionym produktem jest kaktus w doniczce (11509). Ceny regularne wymienionych zestawów to kolejno 250, 230 i 120 zł.

Łatwo więc policzyć, że po obniżce kosztują one 125, 115 i 60 zł. Są to najniższe ceny na rynku. Jednak o ich zdobycie nie będzie łatwo. Promocja trwa od czwartku 5 marca i kończy się w sobotę 7 marca. Z tego powodu w Warszawie raczej nie będzie ich już na półkach. Natomiast w mniejszych miastach nadal jest szansa na znalezienie przecenionych zestawów.

Tańsze LEGO nie tylko w Pepco. Promocje również w innych sklepach

Zestawy LEGO idealne na Dzień Kobiet w dobrych cenach można kupić także w Media Expert. Za tulipany lub bardzo popularne czerwone róże trzeba zapłacić tam ok. 180 zł. W podobnej cenie dostępne są tam także zestawy: skrzydłokwiat i bukiet różnych kwiatów.

