W niedzielę 8 marca przypada Dzień Kobiet. O prezent trzeba jednak zadbać już dzień wcześniej, bo święto przypada w niedzielę niehandlową, a w Żabce raczej idealnego podarku nie znajdziecie. Na tę okazję torpedę odpaliło Pepco. Uwielbiane zestawy LEGO przecenili aż o 50 proc.
Promocje na zestawy LEGO zawsze przyprawiają fanów o szybsze bicie serca. Pepco już zimą zaskoczyło klientów wyprzedażą klocków, podczas której ceny niektórych zestawów były najniższe w historii. Teraz o połowę taniej można kupić zestawy LEGO Botanicals, które doceni wiele kobiet.
Pepco wyprzedaje zestawy LEGO. Na Dzień Kobiet obniżka o 50 proc.
Wybór LEGO w sklepach Pepco nie jest zbyt duży. Jednak tym razem fani marki i tak mają za czym się rozglądać. Firma obniżyła bowiem ceny wszystkich zestawów kwiatowych będących w ich sprzedaży.
Na półkach można znaleźć m.in. bardzo popularny zestaw bukiet tulipanów (11501). Opcja numer dwa to bukiet różowych róż (10374), a trzecim przecenionym produktem jest kaktus w doniczce (11509). Ceny regularne wymienionych zestawów to kolejno 250, 230 i 120 zł.
Łatwo więc policzyć, że po obniżce kosztują one 125, 115 i 60 zł. Są to najniższe ceny na rynku. Jednak o ich zdobycie nie będzie łatwo. Promocja trwa od czwartku 5 marca i kończy się w sobotę 7 marca. Z tego powodu w Warszawie raczej nie będzie ich już na półkach. Natomiast w mniejszych miastach nadal jest szansa na znalezienie przecenionych zestawów.
Tańsze LEGO nie tylko w Pepco. Promocje również w innych sklepach
Zestawy LEGO idealne na Dzień Kobiet w dobrych cenach można kupić także w Media Expert. Za tulipany lub bardzo popularne czerwone róże trzeba zapłacić tam ok. 180 zł. W podobnej cenie dostępne są tam także zestawy: skrzydłokwiat i bukiet różnych kwiatów.
Na Dzień Kobiet przygotował się również Empik.com. Tam bukiet kwiatów (10280) można kupić za ok. 167 zł. W tej samej cenie dostępne są czerwone róże. Zestaw z Kaktusem kosztuje 86 zł, a bukiet różowych kwiatów (10342) dostaniecie za 270 zł. Tu jednak jest jeden minus. Zamawiając dziś online, zakupy odbierzecie najwcześniej po weekendzie. Może to zatem być bardzo dobry, ale nieco spóźniony prezent na 8 marca. Ostatecznie jednak dla wielu pań to lepsze rozwiązanie niż bukiet ciętych kwiatów, które umrą po 3 dniach.