PLL LOT po raz kolejny wysyłają samoloty po Polaków David Syphers/Unsplash

Narodowy przewoźnik ponownie uruchamia specjalne operacje powrotne dla Polaków przebywających za granicą. Tym razem dodatkowe samoloty polecą po podróżnych, którzy utknęli na dwóch popularnych kierunkach turystycznych w Azji.

Polskie Linie Lotnicze LOT znów przygotowują loty, które mają pomóc Polakom wrócić do kraju. Przewoźnik poinformował o uruchomieniu specjalnych rejsów dla osób przebywających na Sri Lance i Malediwach, gdzie obecnie możliwości powrotu są bardzo ograniczone. Bilety dostępne są tylko w wybranych biurach.

Specjalne rejsy z Colombo i Male. Bilety dostępne przez telefon

Dodatkowe połączenia zaplanowano na 10 marca. Samoloty narodowego przewoźnika wystartują z Colombo i Male, a ich celem będzie Warszawa. Z rejsów – w miarę dostępności miejsc – będą mogli skorzystać także turyści indywidualni, którzy chcą wrócić do Polski.

Przewoźnik podkreśla, że sprzedaż biletów na te loty została ograniczona wyłącznie do autoryzowanych agentów. Są to: Weco-Travel, eTravel i LOT Travel. Linia zapowiada, że w przypadku organizacji kolejnych lotów powrotnych informacje będą przekazywane na bieżąco.

Niektóre loty na Bliski Wschód wznawiane

Choć sytuacja na Półwyspie Arabskim jest wciąż napięta, część linii lotniczych wznawia połączenia do Polski. To przede wszystkim linie Air Arabia i flydubai, które stopniowo odbudowują trasę do Warszawy. W piątek 6 marca w stolicy wylądowali też pierwsi Polacy ewakuowani przez PLL LOT. Wszystko wskazuje na to, że sytuacja uziemionych turystów powoli się poprawia.