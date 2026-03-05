Sytuacja w regionie wciąż nie jest w pełni stabilna, ale niektóre linie lotnicze wznawiają część regularnych połączeń Toa Heftiba/Unsplash/Shutterstock

Polacy uwięzieni na Bliskim Wschodzie mogą wreszcie odetchnąć – część linii lotniczych wznowiła połączenia do Polski, a Itaka ruszyła z własnymi lotami powrotnymi, otwartymi dla wszystkich turystów. To szansa, by wrócić do kraju bez zbędnych komplikacji.

Chaos na lotniskach w regionie trwał przez kilka dni. Zawieszone loty, niepewność i zamieszanie w systemach rezerwacyjnych sprawiały, że wielu Polaków zastanawiało się, jak wrócić do domu. Teraz sytuacja zaczyna się stabilizować. Linie z Zatoki Perskiej, takie jak Air Arabia czy flydubai, stopniowo odbudowują swoje połączenia do Warszawy. Dodatkowo polskie biuro podróży Itaka postanowiło ułatwić powrót wszystkim turystom, nie tylko własnym klientom, uruchamiając specjalne loty z Omanu do Polski.

Flydubai i Air Arabia wznawiają loty. Uwięzieni turyści mogą wrócić do domów

Od 5 marca 2026 linia flydubai zapowiedziała wznowienie części regularnych połączeń pasażerskich z Dubaju. Przewoźnik podkreśla, że rejsy będą realizowane tam, gdzie pozwalają obowiązujące ograniczenia, a pasażerowie powinni sprawdzać status swoich podróży przed udaniem się na lotnisko. W systemach rezerwacyjnych wciąż można znaleźć ostatnie dostępne miejsca na wybrane loty flydubai z Dubaju do Warszawy. To istotna informacja dla turystów, którzy nie mogą otrzymać pomocy od biura podróży.

Równolegle linia Air Arabia zrealizowała 5 marca specjalny lot z Szardży w ZEA do Warszawy. Lot odbył się, mimo że regularne połączenia tego przewoźnika są zawieszone do 9 marca. W systemach rezerwacyjnych pojawiły się też bilety na rejsy z Warszawy i Modlina do Szardży, co sugeruje możliwą kontynuację takich lotów.