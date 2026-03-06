Choć sytuacja na Bliskim Wschodzie jest cały czas napięta, ruch lotniczy powoli się stabilizuje Marius Karp/Shutterstock

Po okresie ograniczeń w regionalnej przestrzeni powietrznej linie lotnicze zaczynają odbudowywać swoją siatkę połączeń. W piątek 6 marca kolejny przewoźnik zwiększa liczbę rejsów i zapowiada powrót do pełnej operacyjności w najbliższych dniach.

Chodzi o Emirates. Wiadomość od tej linii to sygnał, że ruch lotniczy w regionie zaczyna się stabilizować. Dla turystów oznacza to większą dostępność połączeń na Bliski Wschód oraz łatwiejsze podróże przesiadkowe przez Dubaj. Przewoźnik podkreśla jednak, że tempo przywracania operacji zależy od dostępności przestrzeni powietrznej i spełnienia wszystkich wymogów bezpieczeństwa.

Siatka połączeń powoli wraca do normy

Pierwsze dane pokazują, że ruch lotniczy w regionie stopniowo wraca. Jak podaje przewoźnik, 5 marca Emirates przewiozły z Dubaju około 30 tys. pasażerów. Do 7 marca linia planuje wykonywać 60 proc. pełnej siatki połączeń.

Dla podróżnych oznacza to przede wszystkim większy wybór dostępnych tras i łatwiejsze planowanie podróży. Dubaj jest jednym z najważniejszych hubów przesiadkowych, dlatego przywracanie kolejnych lotów wpływa nie tylko na podróże do ZEA, ale także na dostępność połączeń do wielu innych regionów świata.

Wzrost liczby lotów na kluczowych trasach

W niektórych kierunkach przewoźnik zwiększa liczbę rejsów szybciej ze względu na duży popyt. Dotyczy to m.in. połączeń między ZEA a Wielką Brytanią – do 7 marca Emirates będą realizować tam 11 lotów dziennie z pięciu brytyjskich lotnisk.

Więcej rejsów pojawia się także na trasach do Indii. Do soboty 7 marca linia zwiększy częstotliwość do 22 lotów dziennie, obsługując wszystkie dziewięć indyjskich kierunków w swojej siatce. Utrzymane zostały również połączenia ze Stanami Zjednoczonymi – obecnie przewoźnik lata do siedmiu amerykańskich miast.