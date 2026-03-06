Kryzys na Bliskim Wschodzie sprawił, że tysiące biur podróży musiało odwołać wycieczki Arkadij Schell/Shutterstock

Wyobraź sobie, że planujesz wymarzone wakacje, a nagle przez działania wojenne na Bliskim Wschodzie biuro podróży odwołuje twój wyjazd. Od 5 marca 2026 możesz jednak odzyskać pieniądze – przynajmniej częściowo – dzięki Turystycznemu Funduszowi Pomocowemu.

Turystyczny Fundusz Pomocowy, prowadzony przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, powstał, by reagować na sytuacje, których nie da się przewidzieć ani kontrolować. W tym przypadku impuls do jego uruchomienia dała wojna w regionie Bliskiego Wschodu.

Fundusz to odpowiedź na trudną sytuację, w jakiej znalazły się biura podróży. Touroperatorzy nie mają czasami możliwości natychmiastowego zwrotu pieniędzy, szczególnie jeśli wpłaciły dużą część środków za przeloty czy hotele, które już zostały zarezerwowane. Fundusz działa więc jak mechanizm awaryjny – jego celem jest zwrot pieniędzy turystom, którzy stracili wpłaty za zorganizowane wyjazdy. Ale w praktyce nie wystarczy, że twój lot został odwołany – musisz spełnić kilka formalnych warunków, żeby środki trafiły na twoje konto.

Jak działa Turystyczny Fundusz Pomocowy? Obowiązują sztywne zasady

Pomoc dotyczy wyłącznie klientów biur podroży. Jeżeli wyjazd był zorganizowany jako pakiet turystyczny, obejmował przelot i hotel i miał się odbyć między 28 lutego a 27 marca 2026 r., możesz wnioskować o zwrot.

Fundusz obejmuje podróże do państw Bliskiego Wschodu – między innymi do Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu, Iranu, Izraela, Jordanii, Kataru, Kuwejtu, Libanu, Omanu, Palestyny i Zjednoczonych Emiratów Arabskich – w tym także przesiadki w tych krajach. Wnioski można składać od 5 marca zarówno przez turystów, jak i przez organizatorów, nie później niż 14 dni od momentu odwołania wyjazdu.

Nie wszyscy jednak mogą liczyć na pieniądze z funduszu. Kto pozostaje bez wsparcia?

Jeśli wykupiłeś wyjazd samodzielnie – kupując jedynie bilet lotniczy albo rezerwując hotel oddzielnie – fundusz cię nie obejmuje. Nie dostaniesz zwrotu także w sytuacji, jeśli wyjazd odbywał się poza wskazanym okresem lub nie spełniłeś formalnych wymogów płatności, na przykład wpłaciłeś gotówkę, której organizator nie zaksięgował w formie umożliwiającej rozliczenie z funduszem.