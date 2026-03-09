Karol Nawrocki poinformował właśnie o tym, że podpisał 10 ustaw. Wśród nich znalazły się m.in. te dotyczące polskiej wsi, kryptowalut i funkcjonowania fundacji oraz stowarzyszeń. Prezydent RP w opublikowanym filmie nie przepuścił okazji, aby wbić szpilę rządzącym.
Prezydent Karol Nawrocki złożył swój podpis pod 10 ustawami, które wcześniej trafiły na jego biurko. W oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych wspomniał o tym, że jedna z nich jest dla niego szczególna. Miał na myśli ustawę o obronie polskiej wsi.
Ustawy podpisane przez Nawrockiego: czego dotyczą?
– To projekt, który zainicjowałem już w czwartym dniu swojej prezydentury, podczas spotkania z rolnikami w Krąpieli, w województwie zachodniopomorskim. (...) Przyjęto rozwiązanie, które na 10 lat zakazuje wyprzedaży polskiej ziemi w obce ręce. Teraz to rozwiązanie staje się powszechnie obowiązującym prawem Rzeczypospolitej – mówił Nawrocki.
Dodajmy, że nowego zakazu nie stosuje się do nieruchomości rolnych o powierzchni do 5 ha. Dotychczasowy limit wynosił 2 ha. Prezydent podpisał też ustawy o zapomogach dla doktorantów i ustawę umożliwiającą zdalne działanie organów fundacji i stowarzyszeń.
Nawrocki zaakceptował również ustawę o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Narzuca ona na dostawców usług na rynku kryptowalut obowiązek zbierania i weryfikowania danych o swoich klientach, takich jak ich tożsamość i rezydencja podatkowa, a także nakazuje im raportować informacje o transakcjach klientów. Wśród pozostałych (z 10) ustaw znalazły się też te dotyczące finansowania oświaty i rolnictwa.
Prezydent o współpracy z rządem. Wbił szpilę Tuskowi
Prezydent Nawrocki odniósł się także do kwestii współpracy z rządem. Podkreślił, że podpisał już w sumie 167 ustaw, czego "zapewne nie usłyszą państwo od premiera ani od przedstawicieli rządu". I zarzucił im manipulację.
Ale to nie był koniec uszczypliwości. Prezydent wspomniał, że wśród rządowych propozycji zabrakło projektów dotyczących najważniejszych obietnic Koalicji 15 Października. – W czasie gdy rząd nie realizował swoich zobowiązań, ja przedstawiłem 16 inicjatyw ustawodawczych – chwalił się.
Poniżej publikujemy dokładną listę wszystkich podpisanych przez prezydenta ustaw oraz linki, które odsyłają do ich pełnego brzmienia:
- Ustawa z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ochrony polskiego rolnictwa (nr druku sejmowego 1632).
- Ustawa z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (nr druku sejmowego 1732).
- Ustawa z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy o fundacjach oraz ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (nr druku sejmowego 1808).
- Ustawa z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 1937).
- Ustawa z dnia 23 stycznia 2026 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o wygaśnięciu trwających skutków prawnych Artykułu 13 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Londynie dnia 8 grudnia 1987 r. (nr druku sejmowego 2037).
- Ustawa z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (nr druku sejmowego 2077).
- Ustawa z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem rynku finansowego oraz ochroną uczestników tego rynku (nr druku sejmowego 2101).
- Ustawa z dnia 13 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 2106).
- Ustawa z dnia 13 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (nr druku sejmowego 2178).
- Ustawa z dnia 13 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (nr druku sejmowego 2180).