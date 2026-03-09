Karol Nawrocki podpisał 10 ustaw. Oto czego dotyczą. Fot. YouTube / Prezydent RP

Karol Nawrocki poinformował właśnie o tym, że podpisał 10 ustaw. Wśród nich znalazły się m.in. te dotyczące polskiej wsi, kryptowalut i funkcjonowania fundacji oraz stowarzyszeń. Prezydent RP w opublikowanym filmie nie przepuścił okazji, aby wbić szpilę rządzącym.

Prezydent Karol Nawrocki złożył swój podpis pod 10 ustawami, które wcześniej trafiły na jego biurko. W oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych wspomniał o tym, że jedna z nich jest dla niego szczególna. Miał na myśli ustawę o obronie polskiej wsi.

Ustawy podpisane przez Nawrockiego: czego dotyczą?

– To projekt, który zainicjowałem już w czwartym dniu swojej prezydentury, podczas spotkania z rolnikami w Krąpieli, w województwie zachodniopomorskim. (...) Przyjęto rozwiązanie, które na 10 lat zakazuje wyprzedaży polskiej ziemi w obce ręce. Teraz to rozwiązanie staje się powszechnie obowiązującym prawem Rzeczypospolitej – mówił Nawrocki.

Dodajmy, że nowego zakazu nie stosuje się do nieruchomości rolnych o powierzchni do 5 ha. Dotychczasowy limit wynosił 2 ha. Prezydent podpisał też ustawy o zapomogach dla doktorantów i ustawę umożliwiającą zdalne działanie organów fundacji i stowarzyszeń.

Nawrocki zaakceptował również ustawę o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Narzuca ona na dostawców usług na rynku kryptowalut obowiązek zbierania i weryfikowania danych o swoich klientach, takich jak ich tożsamość i rezydencja podatkowa, a także nakazuje im raportować informacje o transakcjach klientów. Wśród pozostałych (z 10) ustaw znalazły się też te dotyczące finansowania oświaty i rolnictwa.

Prezydent o współpracy z rządem. Wbił szpilę Tuskowi

Prezydent Nawrocki odniósł się także do kwestii współpracy z rządem. Podkreślił, że podpisał już w sumie 167 ustaw, czego "zapewne nie usłyszą państwo od premiera ani od przedstawicieli rządu". I zarzucił im manipulację.

Ale to nie był koniec uszczypliwości. Prezydent wspomniał, że wśród rządowych propozycji zabrakło projektów dotyczących najważniejszych obietnic Koalicji 15 Października. – W czasie gdy rząd nie realizował swoich zobowiązań, ja przedstawiłem 16 inicjatyw ustawodawczych – chwalił się.

