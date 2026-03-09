Kiedy premiera 5. sezonu "Bridgertonów"? Pogłoski będą dla fanów pozytywnym zaskoczeniem Fot. materiał prasowy / Netflix

Drogi czytelniku, "Bridgertonowie" nie zamierzają zostawiać widzów samych na długo. Już niebawem ekipa filmowa ma wystartować ze zdjęciami do 5. sezonu serialu. Przybliżona data premiery kontynuacji jest miłym zaskoczeniem.

REKLAMA

W 4. sezonie "Bridgertonów" poznaliśmy historię inspirowaną baśnią o Kopciuszku. Podczas balu maskowego Benedictowi Bridgertonowi (Luke Thompson) wpada w oko tajemnicza Srebrna Dama. Jako widzowie świetnie zdajemy sobie sprawę z prawdziwej tożsamości kobiety. To Sophie Baek (Yerin Ha), pokojówka lady Araminty Gun i nieślubna córka lorda Penwood, która bez zgody swej macochy zakradła się na przyjęcie organizowane w posiadłości Violet Bridgerton.

W finale ostatniego rozdziału serialu kostiumowego inspirowanego czasami regencji twórcy jasno zasugerowali, że następne odcinki "Bridgertonów" będą poświęcone Eloise Bridgerton, o której jest książka pod tytułem "Oświadczyny". Fabuła powieści skupia się na związku arystokratki z sir Philipem Cranem, dotychczasowym mężem Mariny Crane.

REKLAMA

Kiedy premiera 5. sezonu "Bridgertonów"? Królowa Charlotta miała ujawnić, kiedy ruszy plan zdjęciowy

Na 4. odsłonę "Bridgertonów" fani czekali prawie dwa lata. Wszystkie znaki na niebie wskazują, że 5. sezon zobaczymy najpewniej dużo, dużo wcześniej. Według pogłosek potencjalna data premiery to wiosna 2027 roku. Skąd takie przepuszczenia? Odtwórczyni roli królowej Charlotty miała ujawnić, kiedy na planie zdjęciowym kontynuacji padnie pierwszy klaps.

Jak podają nieoficjalnie fanowskie strony internetowe "Bridgertonów", Golda Rosheuvel ("Diuna") miała potwierdzić w jednym z wywiadów, że zdjęcia do 5. sezonu hitu Netflixa mają ruszyć w marcu bieżącego roku.

REKLAMA

Yerin Ha i Luke Thompson w 4. sezonie "Bridgertonów". Fot. materiał prasowy / Netflix

Showrunnerka serialu kostiumowego Jess Brownell potwierdziła, że scenariusze do kolejnych odcinków zostały już przygotowane. W dalszych przygodach londyńskiej socjety znów ujrzymy m.in. Claudię Jessie ("Toksyczne miasto"), Hannah Dodd ("Flowers in the Attic: The Origin"), Ruth Gemmell ("Miłość kibica"), Adjoę Andoh ("Wiedźmin"), Goldę Rosheuvel, Florence Hunt ("Queen at Sea"), Nicolę Coughlan (Derry Girls"), Luke'a Thompsona (sztuka "Małe życie"), Yerin Ha ("Ocaleni").