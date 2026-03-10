Karol Nawrocki i Donald Tusk spotkają się na rozmowy ws. programu SAFE Fot. shutterstock // montaż: naTemat

We wtorek po południu Karol Nawrocki spotka się m.in. z Donaldem Tuskiem. Tematem będzie propozycja prezydenta ws. "polskiego SAFE 0 proc.", która ma stanowić alternatywę dla unijnego programu. W Pałacu Prezydenckim ma się też pojawić prezes NBP Adam Glapiński i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Wcześniej Nawrocki rozmawiał z wojskowymi.

Dyskusja wokół programu SAFE toczy się w Polsce od kilku tygodni. Karol Nawrocki od początku dość sceptycznie wyrażał się na jego temat. Jeszcze pod koniec lutego Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o wdrożeniu programu i wszyscy czekają teraz na ruch prezydenta. Otwarte pozostaje pytanie: czy Nawrocki ten projekt podpisze, czy zawetuje?

Nawrocki proponuje "SAFE o proc.". O tym mają rozmawiać dziś z Tuskiem

Prezydent postanowił jednak pójść jeszcze inną drogą. Zorganizował konferencję z prezesem NBP Adamem Glapińskim i ogłosił pomysł "SAFE 0 proc.", który miałby być alternatywą dla unijnego projektu – pożyczki na zbrojenia w wysokości ponad 40 mln euro. Plan prezydenta i prezesa NBP zakłada sfinansowanie zakupu sprzętu kwotą 185 mld zł bez konieczności zaciągania pożyczki w Brukseli.

Do tej pory nie poznaliśmy planu i szczegółów dotyczących wspólnego pomysłu banku centralnego i Kancelarii Prezydenta. Jak dowiedział się w ostatni weekend portal naTemat.pl, Adam Glapiński przedstawi projekt SAFE 0 proc. w środę 11 marca.

W międzyczasie Karol Nawrocki zaprosił Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza na spotkanie do Pałacu Prezydenckiego. Rozmowy mają się rozpocząć we wtorek o godz.15:00.

Co na to Donald Tusk?

Tusk zaproszenie przyjął, ale powiedział, że od Nawrockiego i Glapińskiego oczekuje konkretów i że w tej kwestii "nie będzie miejsca na żadne podejrzane manewry". Uprzedził prezydenta, że o wszystkim po spotkaniu poinformuje opinię publiczną.

Jednocześnie podkreślił, że "każdego dnia pojawiają się nowe powody", dla których chciałby, aby prezydent jak najszybciej podpisał ustawę wdrażającą unijny program SAFE. Wskazał na sytuację na Bliskim Wschodzie i przedłużającą się wojnę z Iranem, która "sprawia, że broń staje się mniej dostępna i droższa".

Nawrocki jeszcze przed rozmową z Tuskiem spotkał się z wojskowymi

Dzień przed spotkaniem z Tuskiem Nawrocki postanowił porozmawiać jeszcze z szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesławem Kukułą oraz z szefem Agencji Uzbrojenia gen. dyw. Arturem Kuptelem. Dyskutowali o modernizacji polskich Sił Zbrojnych dzięki programowi SAFE. Prezydentowi w tej rozmowie towarzyszył szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sławomir Cenckiewicz.