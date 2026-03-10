Netflix pokazał nową scenę z filmu "Peaky Blinders: Nieśmiertelny" Fot. materiał prasowy / Netflix

"Peaky Blinders: Nieśmiertelny" niebawem wyląduje w bibliotece Netflixa. Twórcy postanowili podsycić zainteresowanie widzów, publikując fragment filmu, w którym widzimy godnego następcę Tommy'ego Shelby'ego. Barry Keoghan bardzo przypomina Cilliana Murphy'ego.

REKLAMA

"Peaky Blinders" to brytyjski serial opowiadający o gangsterskiej rodzinie Shelby z Birmingham, którego pierwszy sezon ukazał się na antenie BBC Two w 2013 roku. Szósta i tym samym ostatnia odsłona telewizyjnego hitu miała swoją premierę w 2022 roku. Historia rodu romskiego pochodzenia jeszcze się na dobre nie skończyła.

Film "Peaky Blinders: Nieśmiertelny" zadebiutuje na platformie streamingowej Netflix już 20 marca. Do roli Tommy'ego Shelby'ego powrócił nagrodzony Oscarem za "Oppenheimera" Cillian Murphy, którego ostatni raz widzieliśmy w kaszkiecie, jak odjeżdżał na białym koniu w nieznane.

REKLAMA

Nowa scena z filmu "Peaky Blinders: Nieśmiertelny"

"Trwa Blitz, seria nalotów III Rzeczy na Wielką Brytanię. W całym tym chaosie i dymie Tommy Shelby powraca do Birmingham. Miastu zagrażają wrogowie z zewnątrz. "W trakcie II wojny światowej Tommy zostaje zmuszony do powrotu z dobrowolnego wygnania. W obliczu zagrożenia dla przyszłości kraju gangster musi przeciwstawić się własnym demonom i podjąć decyzję, skonfrontować się z własnym dziedzictwem, czy puścić je z ogniem. Z rozkazu Peaky Blinders" – czytamy w oficjalnym opisie filmu "Peaky Blinders: Nieśmiertelny".

REKLAMA

Netflix pochwalił się fragmentem nadchodzącej produkcji, który przedstawia tajemniczą postać graną przez Barry'ego Keoghana, gwiazdora "Saltburn" i "Duchów Inisherin". Teraz to on rządzi gangiem, a w ruinach zbombardowanej fabryki amunicji rozprawia się ze służbami. Fanom oryginalnego serialu spodoba się rozmach ulicznych walk.

Cillianowi Murphy'emu i Barry'emu Keoghanowi towarzyszyć będzie na ekranie szwedzka aktorka Rebecca Ferguson ("Diuna"), która wieli się w enigmatyczną kobietę imieniem Kaulo. W obsadzie nie zabraknie również Sophie Rundle ("Gentleman Jack") jako Ady Shelby, Stephena Grahama ("Dojrzewanie") jako Haydena Stagga, Neda Dennehy'ego ("Guns Akimbo") jako wuja Charliego, Iana Pecka ("Kochanek Lady Chatterley") jako Curly'ego, Jaya Lycurgo ("Steve") i Tima Rotha ("Wściekłe psy").

REKLAMA

– Wygląda na to, że Tommy Shelby jeszcze ze mną nie skończył. To ogromna przyjemność móc ponownie współpracować ze Stevenem Knightem i Tomem Harperem przy filmowej wersji "Peaky Blinders". Ten film to coś dla fanów – mówił odtwórca głównej roli w wywiadzie z Tudum.