Kathryn Hahn zagra matkę Gothel w filmie live action "Zaplątani". Fot. materiał prasowy

Disney pracuje obecnie nad aktorskim remakem "Zaplątanych". Od pewnego czasu wiemy już, kto zagra Roszpunkę i Flynna Ridera, a teraz potwierdzono, kogo zobaczymy w roli matki Gothel. Na lepszą aktorkę fani nie mogli trafić.

Po komercyjnej porażce "Śnieżki" z Rachel Zegler ("Igrzyska śmierci") w roli głównej Disney wstrzymał prace związane ze stworzeniem live action wersji "Zaplątanych". Dopiero po sukcesie aktorskiego "Lilo i Stitcha" wytwórnia wróciła do pomysłu ponownego przeniesienia na duży ekran historii Roszpunki. Fazę rozwoju wznowiono w październiku ubiegłego roku, kiedy internet obiegła pogłoska o potencjalnym dołączeniu Scarlett Johansson ("Historia małżeńska") do obsady.

Odtwórczyni Czarnej Wdowy w "Avengersach" była ponoć brana pod uwagę do roli matki Gothel. Jak się później okazało, plotki pozostały plotkami, a postać macochy długowłosej bohaterki powierzono innej gwieździe powiązanej z Marvelem.

Kathryn Hahn jako matka Gothel w aktorskiej wersji "Zaplątanych"

Kathryn Hahn potwierdziła, że zagra matkę Gothel w filmie live action "Zaplątani". Wielu fanów oryginalnej animacji marzyło o tym castingu. Ba, podczas 32. ceremonii wręczenia Actor Awards, która odbyła się na początku marca, aktorkę pytano na czerwonym dywanie o to, czy rozważa udział w przesłuchaniu do nowej interpretacji kultowej bajki. Wówczas – związana pewnym embargiem – milczała.

Hahn zamieściła we wtorek (10 marca) krótkie wideo na Instagramie pokazujące, jak paraduje w T-shircie z antagonistką animowanej adaptacji niemieckiej baśni spopularyzowanej przez braci Grimm.

Kathryn Hahn w serialu "To zawsze Agatha". Fot. materiał prasowy

Przypomnijmy, że Hahn stała się popularna – w mainstreamie – za sprawą seriali Marvela "WandaVision" i "To zawsze Agatha", w których odegrała Agathę Harkness, niesławną wiedźmę z Salem i przeciwniczkę Wandy Maximoff (aka Scarlet Witch). W jej filmografii znajdziemy również "Jak stracić chłopaka w 10 dni", "Drogę do szczęścia", "Millerów", "Złe mamuśki", "Małe wielkie historie" i "Studio".

O tym, że Hahn prowadzi rozmowy z Disneyem w sprawie wspomnianej roli w "Zaplątanych" jako pierwszy poinformował portal branżowy Deadline. W animacji matce Gothel użyczyła głosu Donna Murphy ("Pozłacany wiek"). W polskiej wersji językowej mogliśmy usłyszeć Danutę Stenkę ("Nigdy w życiu!").

