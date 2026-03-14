Włochy to znany kierunek turystyczny wśród Polaków. Przez cały rok zjeżdżamy różne regiony tego kraju – od Mediolanu, przez Bolonię aż po Sycylię. Jadnak warto ruszyć także poza utarte szlaki. Taką propozycję mamy dla was właśnie dzisiaj.

Włochy stają się coraz bardziej popularne. W zeszłym sezonie kraj ten odwiedziło 41 milionów turystów z zagranicy. To o 3 miliony więcej niż w roku poprzednim. Można by się zatem spodziewać, że turyści o tym kraju wiedzą już wszystko. Jednak każdego roku w mediach społecznościowych pojawiają się głosy zachęcające do odciążenia znanych miast. Jeżeli i wy macie dość tłumów, znaleźliśmy dla was perełkę w Toskanii.

Spokojne, historyczne i urokliwe. Tak o Certaldo mówią turyści

Certaldo to niewielkie miasteczko położone między Florencją a Sieną. Choć niezwykle urokliwe, do tej pory nie zostało w pełni odkryte przez turystów. Miasteczku nie pomaga fakt, że leży blisko popularnego San Gimignano. Równocześnie jednak dojazd do tej perełki jest bardzo łatwy. Do Certaldo dostaniecie się pociągiem Trenitalia m.in. z Florencji i Firenze.

Certaldo oferuje ciekawą alternatywę dla osób, które chcą zejść z utartych szlaków. Znajdziemy tam nie tylko typowo włoskie atrakcje, takie jak zabytkowy kościół Chiesa dei Santo Jacopo e Filippo (znajduje się tam płyta nagrobna jednego z najsłynniejszych włoskich poetów, Giovaniego Boccaccia) czy zabytkowa część miasta – Certaldo Alto – która do dziś zachowała swój średniowieczny urok. Certaldo zaskakuje nietypowymi atrakcjami, których nie znajdziemy w innych częściach kraju.

Perełka na mapie Włoch. Muzeum gwoździa i cebula w herbie

Niewiele osób wie, że to niepozorne miasteczko słynie z oryginalnej, toskańskiej odmiany cebuli. To warzywo o słodkim smaku stało się na tyle popularne, że nie tylko przygotowuje się z niego popularne marmolady. Cipolla di Certaldo stała się takim fenomenem, że cebula znalazła się nawet w herbie tego miasta.

Jednak to nie koniec niespodzianek. Turyści przyzwyczajeni do muzeów figur sakralnych czy zabytkowych kościołów mogą być zaskoczeni tym, że w Certaldo jedną z najpopularniejszych atrakcji turystycznych jest… muzeum gwoździa. Museo del Chiodo mieści kolekcję drewnianych rzeźb, przedmiotów codziennego użytku i oczywiście gwoździ.