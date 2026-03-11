Wizz Air podjął decyzję ws. Cypru. Wiadomo, co z lotami Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

Choć Cypr nie jest zaangażowany w konflikt na Bliskim Wschodzie, to aktualna sytuacja w regionie wzbudziła zaniepokojenie wśród podróżnych. Wiele linii lotniczych czasowo zawiesiło tam loty. Wiadomo już, jaką decyzję w tej sprawie podjął Wizz Air.

Cypr jest jednym z najchętniej wybieranych kierunków przez polskich turystów. W styczniu 2026 roku wypoczywały tam aż 22 tys. naszych podróżnych. Dzięki temu byliśmy liderami tamtejszej turystyki. Jednak po wybuchu konfliktu i ataku na bazę Wielkiej Brytanii na Cyprze wiele osób zaczęło martwić się o przyszłość lotów i bezpieczeństwo swoich wakacji. Warto jednak podkreślić, że poza dwoma incydentami, nic poważnego się tam nie wydarzyło.

Wizz Air jasno o lotach na Cypr. Wiadomo, co czeka podróżnych

Kilka dni temu decyzję o kontynuowaniu lotów na Cypr podjął Ryanair. Irlandzki przewoźnik przywozi pasażerów na lotnisko w Pafos. To samo, które zostało ewakuowane z powodu zagrożenia ze strony dronów. Był to jednak jednorazowy incydent.

Cypr jest bardzo ważną pozycją także w siatce lotniczej Wizz Aira. Przewoźnik z Węgier lata do Larnaki na wschodzie wyspy. I wszystko wskazuje na to, że sytuacja ta się nie zmieni. – Z naszej perspektywy w tym momencie latanie na Cypr jest bezpieczne. Jesteśmy w stałym kontakcie z władzami lotniczymi europejskimi i cypryjskimi. W tym momencie nie planujemy wstrzymywać operacji na Cypr, ponieważ na ten moment jest tam bezpiecznie – powiedział w rozmowie z naTemat Salvatore Gabriele Imperiale, manager ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Airze.

– Kontynuujemy monitorowanie sytuacji. Operujemy tylko w bezpiecznych obszarach. Bezpieczeństwo jest naszym najwyższym priorytetem. Zależy nam na zapewnieniu naszym pasażerom bezpieczeństwa, najlepszych i najwyższych możliwych standardów – dodał.

Wakacje all inclusive na Cyprze szybko podrożały

Branża turystyczna na Cyprze informowała w ostatnich dniach, że widzi spadek liczby rezerwacji, który jest także konsekwencją okrojenia siatki połączeń przez część linii lotniczych. Równocześnie jednak ceny sierpniowych wakacji all inclusive w tym kraju wyraźnie wzrosły.