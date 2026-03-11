Czy przyjaciółka królowej Charlotty powróci w 5. sezonie "Bridgertonów"? Fani lady Danbury mogą odetchnąć z ulgą Fot. materiał prasowy / Netflix

"Bridgertonowie" wraz z finałem 4. odsłony namieszali nieco w głowach widzów, zostawiając ich z mnóstwem pytań bez odpowiedzi. Fani mogli odnieść wrażenie, że jedna z najważniejszych postaci nie wróci już na ekran. Okazuje się, że ulubienica publiczności jednak pojawi się w 5. sezonie hitu Netflixa.

Za nami 4. sezon "Bridgertonów", w którym zobaczyliśmy, jak Benedict Bridgerton zakochuje się w pokojówce imieniem Sophie Baek, dla miłości zmieniając cały swój światopogląd dotyczący własnego uprzywilejowania. Ot, reinterpretacja baśni o Kopciuszku, ale w stylu slow burn romansu i epoki regencji. "Przepaść społeczna, jaka dzieli gosposię i arystokratę, staje się siłą napędową, która wydobywa z zakochanych to, co najlepsze" – mogliście przeczytać w naszej recenzji.

Fabuła ostatniego rozdziału adaptacji prozy Julii Quinn, która czerpie inspiracje z twórczości Jane Austen, rozłożona była na wiele wątków. Jednym z nich był konflikt królowej Charlotty z jej przyjaciółką lady Agathą Danbury, która postanowiła po długich latach powrócić do ojczyzny. Widzowie mogli odnieść wrażenie, że wpływowej matrony nie zobaczymy już na małym ekranie, a tu proszę, showrunnerka ma dla nas miłą niespodziankę.

Lady Danbury wróci w 5. sezonie "Bridgertonów"

W 4. sezonie "Bridgertonów" królowa Charlotta nalegała na to, by lady Danbury pozostała u jej boku. Monarchini obawiała się, że gdy jej schorowany mąż umrze, stanie się samotna. Po długich rozmowach pełnych spięć i sentymentów przyjaciółce władczyni udaje się wyruszyć w podróż do Sierra Leone. Ostatnia scena z udziałem bohaterek wyraźnie sugerowała, że to ich definitywne pożegnanie, co zrodziło usprawiedliwione obawy wśród fanów serialu i pytanie: "Czy to koniec z lady Danbury?".

Golda Rosheuvel i Adjoa Andoh w 4. sezonie "Bridgertonów". Fot. materiał prasowy / Netflix

Showrunnerka Jess Brownell zapewniła jednak w wywiadzie z The Wrap, że Adjoa Andoh ("Wiedźmin", "Doktor Who") powróci w 5. sezonie "Bridgertonów". – Myślę, że w przyszłości królowa Charlotta będzie mogła postrzegać Danbury jako osobę równą sobie – powiedziała amerykańska scenarzystka, wyjaśniając, że decyzja o kłótni przyjaciółek była podyktowana bardziej "chęcią wstrząśnięcia ich dynamiką" niż pozbycia się jednej z nich z serialu.

Przypomnijmy, że ostatnie odcinki potwierdziły, iż w przyszłości funkcję głównej damy dworu przejmie po lady Danbury żona Willa Mondricha, Alice (wciela się w nią Emma Naomi).

Emma Naomi i Adjoa Andoh w 4. sezonie "Bridgertonów". Fot. materiał prasowy / Netflix

O kim będzie 5. sezon "Bridgertonów"?

W finale ostatniego rozdziału serialu kostiumowego inspirowanego czasami regencji twórcy sugerują, że następne odcinki "Bridgertonów" będą poświęcone Eloise Bridgerton, której została poświęcona książka pod tytułem "Oświadczyny". Fabuła powieści skupia się na związku arystokratki z sir Philipem Cranem, dotąd mężem Mariny Crane.