PLL LOT częściej polecą do Japonii. Natomiast turyści na miejscu muszą być gotowi na podwyżki opłat Fot. Shawn.ccf/Shutterstock

Jest kilka krajów, które wydają nam się być tak piękne, ciekawe i dalekie, że wręcz nierealne. Jednym z nich jest Korea Południowa, którą Polacy odwiedzają coraz chętniej. Jednak największe podróżnicze marzenia spełniamy nieco dalej na wschód. Dzięki PLL LOT będzie o to jeszcze łatwiej.

Jednym z kierunków, o których Polacy marzą latami, bez wątpienia jest Japonia. Sny o wyjeździe do Kraju Kwitnącej Wiśni z każdym rokiem spełnia coraz więcej naszych rodaków. Nie jest to dużą niespodzianką, bo dzięki PLL LOT mamy bezpośrednie połączenia z Tokio. Jak się okazuje, zainteresowanie jest tak duże, że latem będziemy tam latać nawet 10-11 razy w tygodniu.

Polacy zakochani w Japonii. PLL LOT zwiększa liczbę połączeń

Japonia ma w sobie pewną tajemniczość, która przyciąga podróżnych. Jej kultura i sposób bycia są tak różne od naszych, że podróżujemy tam w dużej mierze z ciekawości i chęci poznania tej odmienności. Nie bez znaczenia są także smaczna kuchnia czy chęć zakupu japońskich kosmetyków.

W tym roku będzie o to jeszcze łatwiej. PLL LOT poinformowały, że od lipca do sierpnia z Warszawy na lotnisko Narita w Tokio polecą nie 7 razy w tygodniu, jak przed rokiem, a aż 10. Dodatkowe loty do Japonii będą realizowane w środy, piątki i niedziele. Z Polski wystartują o 11:00, a do Kraju Kwitnącej Wiśni dotrą o 6:35 następnego dnia. Połączenia powrotne będą natomiast realizowane w poniedziałki, czwartki i soboty, z wylotem o 8:15 i przylotem do Warszawy o 15:30.

To jednak nie koniec. Już we wrześniu siatka połączeń rozrośnie się aż do 11 tras tygodniowo. Rejsy do Japonii będą wtedy realizowane w poniedziałki, piątki i niedziele, a powrotne do Warszawy w poniedziałki, wtorki i soboty.

"Zwiększenie liczby połączeń zapewni pasażerom większą elastyczność planowania podróży między Polską a Japonią – zarówno w celach turystycznych, jak i biznesowych – oraz poprawi dostępność połączeń między Europą Środkowo-Wschodnią a Tokio" – przekazał LOT.

Turystyka w Japonii kwitnie, ale turyści zapłacą więcej za zwiedzanie

W związku z dużym wzrostem zainteresowania wyjazdami do Japonii tamtejsze atrakcje podnoszą ceny dla odwiedzających. I tak za wstęp do słynnego zamku Himeji odwiedzający spoza miasta zapłacą 2500 jenów (ok. 65 zł) zamiast 1000 jenów (ok. 23 zł) dla mieszkańców okolicy. Taka procedura nie jest niczym nowym w Japonii, a dobrze znają ją także turyści odwiedzający Turcję czy nawet niektóre polskie miasta.

