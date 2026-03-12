Żurek apeluje ws. polskich wątków Epsteina. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo. Fot. Ministerstwo Sprawiedliwości / Fot. shutterstock

Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie handlu ludźmi w Polsce w latach 2009-2019, co ma związek z aferą Jeffreya Epsteina. Teraz głos zabrał w tej kwestii także Waldemar Żurek. Prokurator generalny zwrócił się z apelem do obywateli. "To bardzo ważne" – przyznał.

Prokuratura Krajowa zajęła się polskimi wątkami w tzw. aferze Jeffreya Epsteina. Pojawiły się bowiem podejrzenia, że na terytorium Polski też dochodziło do bardzo poważnych przestępstw, w tym werbowania kobiet i małoletnich dziewcząt, wprowadzania ich w błąd co do charakteru pracy lub wyjazdu za granicę, a następnie przekazywania ich do se***o wykorzystania.

Waldemar Żurek: handel ludźmi nie wymaga porwania ani użycia siły

"Taki mechanizm może wyczerpywać znamiona handlu ludźmi" – zwraca uwagę Waldemar Żurek. Minister sprawiedliwości opublikował wpis, w którym zwrócił uwagę na jeszcze jedną ważną sprawę:

"Warto to jasno powiedzieć: handel ludźmi nie wymaga porwania ani użycia siły w potocznym rozumieniu. Może polegać także na podstępie, oszustwie, wykorzystaniu zależności albo trudnej sytuacji ofiary. W przypadku osób małoletnich już samo werbowanie i przekazywanie w celu wykorzystania może stanowić to przestępstwo".

Na koniec Waldemar Żurek zaapelował, aby "każdy, kto ma wiedzę w tej sprawie, zgłosił się do Prokuratury Krajowej". "To bardzo ważne" – napisał.

Dodajmy, że o śledztwie dotyczącym polskich wątków handlu ludźmi w aferze Epsteina mówił także prok. Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej. Przekazał, że w toku postępowania sprawdzającego prokuratorzy zapoznali się z materiałami zamieszczonymi na stronie Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, opublikowanymi w oparciu o Epstein Files Transparency Act.

Departament kilka tygodni temu ujawnił kolejną partię dokumentów, która liczy bagatela.... 3 mln stron. Mowa też o około 180 tys. zdjęć i 2 tys. nagrań. Teraz wszczęcie śledztwa w Polsce umożliwi śledczym przeprowadzenie pełnego postępowania dowodowego.

Prok. Nowak wspomniał też o tym, że jedną z pierwszych decyzji procesowych ma być skierowanie do dwóch państw europejskich wniosków o przekazanie informacji i dowodów w ramach Europejskiego Nakazu Dochodzeniowego (END).

Sprawa Epsteina zatacza coraz szersze kręgi

Przypomnijmy: Jeffrey Epstein, amerykański finansista, miliarder i skazany przestępca s***ny, znany m.in. z niesławnej prywatnej wyspy, na którą miał zapraszać wpływowych mężczyzn i nieletnie dziewczyny, zmarł w areszcie w 2019 roku. Wciąż jest głośno o konsekwencjach jego działalności i osobach, które z nim współpracowały.

