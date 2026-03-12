MGM+ pokazało nowy zwiastun 4. sezonu "Stamtąd". Będzie strasznie Fot. materiał prasowy. Montaż: naTemat

"Stamtąd" powraca w nowym zwiastunie 4. sezonu, który – o ile oczy nas nie mylą – podnosi stawkę jeszcze wyżej, a grozy będzie co niemiara. Uwielbiany przez Polaków serial odsłoni przed widzami nowe tajemnice, na których zbudowano miasteczko Fromville. Zapowiada się, że kolejne odcinki zostały stworzone dla osób o nerwach ze stali.

REKLAMA

Serial "Stamtąd" zadebiutował na małym ekranie dokładnie cztery lata temu. To wtedy widzowie z Polski mieli okazję poznać Boyda Stevensa z miasteczka o wymownej nazwie Fromville (pochodzi ona od oryginalnego tytułu produkcji), z którego nie ma wyjścia. Raz tam trafisz i już stamtąd nie wyjdziesz. To na barkach spoczywa ochrona mieszkańców znajdującego się z dala od cywilizacji, których nocą atakują krwiożercze bestie przypominający ludzi z minionych epok.

W 3. sezonie, którego premiera odbyła się w 2024 roku, wyjaśniono, że niektóre postaci są wcieleniem poprzednich mieszkańców Fromville, a podróżowanie w czasie jest jak najbardziej możliwe. W finale tamtej odsłony poznaliśmy nowego wroga – enigmatycznego mężczyznę w spranym żółtym garniturze, który zapowiedział, że bohaterowie będą żałować tego, że próbowali dokopać się do prawdy o tym jakże ponurym miejscu.

REKLAMA

"Stamtąd" w nowym zwiastunie 4. sezonu. Mężczyzna w żółtym garniturze jest przerażający

MGM+ pochwaliło się nowym zwiastunem 4. sezonu "Stamtąd". Widzimy w nim, że we Fromville zaczynają się dziać straszne rzeczy, a nocne potwory to tylko wierzchołek góry lodowej. Mieszkańcom dokuczają niewidzialne zjawy, mężczyzna w żółtym garniturze przechodzi mrożącą krew w żyłach przemianę, a domostwa atakuje bestia przywodząca na myśl gargantuicznego stracha na wróble. Na domiar złego miasteczko będzie mieć nowych lokatorów – pastora i jego pobożną rodzinę.

"Im bliżej odpowiedzi są mieszkańcy miasteczka, tym bardziej przerażające stają się ich poszukiwania. Kim jest mężczyzna w żółci i czego chce? Czy wyznanie Jade'a i Tabithy okaże się kluczem, który pozwoli wszystkim na bezpieczny powrót do domu? Jak długo jeszcze Boyd zdoła utrzymać społeczność w całości?" – czytamy w oficjalnej opisie fabuły kolejnego rozdziału.

REKLAMA

W obsadzie następnej odsłony znów znaleźli się Harold Perrineau Jr. ("Zagubieni"), Catalina Sandino Moreno ("Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka"), Scott McCord ("East of Middle West"), Eion Bailey ("Kompania braci"), Elizabeth Saunders ("To"), David Alpay ("Dowód niewinności"), Ricky He ("Nieme przyzwolenie") i Avery Konrad ("Podano do stołu").

"Stamtąd" wróci w 4. sezonie już 19 kwietnia, ale jest to data światowej premiery. Nowe odcinki zadebiutują w Polsce zapewne z lekkim opóźnieniem. Dotąd serial mogliśmy oglądać w serwisie streamingowym HBO Max. To tam możemy spodziewać się kontynuacji.