Promocja na paliwo BP. Jak dostać kupon rabatowy?
Nie tylko Orlen, ale i BP ruszyło z promocją na paliwo. Można zaoszczędzić 35 groszy na litrze Fot. Grand Warszawski / Shutterstock

Sieć BP wystartowała z nową promocją na paliwo w tym samym czasie co Orlen. Oferuje też podobny rabat. Kierowcy mogą więc teraz wybierać, gdzie jechać, by zaoszczędzić nawet 35 groszy na każdym litrze. Aby skorzystać ze zniżek, trzeba jednak spełnić kilka warunków.

Reklama.
Jak działa nowa, naszpikowana czipami generacja LEGO? KUP Śmigacz Luke’a Skywalkera!
REKLAMA

Po ostatnich podwyżkach kierowcy są niezwykle wyczuleni na koszty tankowania, a po tańsze paliwo potrafią jeździć nawet na Słowację. Rynkowi giganci zaczęli więc ich przyciągać obniżkami cen benzyny i oleju napędowego. Czym kuszą zmotoryzowanych?

Promocja na paliwo BP. Zniżka dla użytkowników aplikacji

Akcja brytyjskiej sieci pod hasłem "tańsze tankowanie na BP" już się zaczęła (11 marca) i potrwa aż do 5 maja 2026 roku, więc załapiemy się jeszcze na tańsze podróże majówkowe. Co trzeba zrobić, by zgarnąć rabat w wysokości 35 groszy na litrze?

Przede wszystkim trzeba być zarejestrowanym użytkownikiem aplikacji BPme. To właśnie w niej w każdą środę pojawia się nowy, jednorazowy kupon zniżkowy (a zatem jeden już czeka w apce, bo dziś czwartek).

Zniżka obejmuje zwykłą benzynę Pb95 oraz olej napędowy z technologią ACTIVE. Pb98 i LPG jest bez rabatów. Trzeba tylko pamiętać, aby przed płatnością aktywować kupon i okazać kasjerowi wirtualną kartę ze smartfona.

W trakcie całej akcji kierowcy otrzymają łącznie 8 kuponów rabatowych. Każdy z nich pozwala na odliczenie rabatu od maksymalnie 50 litrów zatankowanego paliwa. Łatwo policzyć, że do baku wlejemy 400 litrów w obniżonej cenie, więc zaoszczędzimy 140 złotych.

Zobacz także

logo
140 zł mniej za tankowanie. Kierowcy będą specjalnie przyjeżdżać na promocję
logo
Turystyka paliwowa kwitnie na Słowacji. Polacy jeżdżą tam, bo to faktycznie się opłaca
logo
Niemcy masowo tankują w Polsce. Efekt: w jednym mieście zabrakło paliwa
logo
Orlen ogłasza odkrycie nowego złoża. Ropy i gazu niewiele, ale są też pozytywy
logo
Czarnek grzmi o cenach paliw. Nazwał Tuska "podłym kłamcą", a ja mam déjà vu
logo
Katar zakręca kurek z gazem. Ani jeden statek nie dotrze do Polski

Tańsze paliwo na stacjach Orlen. Zasady kuponów rabatowych

Orlen startuje z promocją dziś (12 marca) i będzie dawał kupon do końca majówki, czyli 3 maja. "W sytuacji wojny na Bliskim Wschodzie, która wywołała niespotykany od dekad wzrost notowań na globalnych rynkach, nie czekamy. Działamy, by łagodzić skokowy wzrost cen" – oświadczył Ireneusz Fąfara, prezes koncernu.

Aby skorzystać z promocji, należy odpalić aplikację Orlenu, aktywować w niej specjalny kupon i zeskanować go przy kasie. Kupony (do wykorzystania na maksymalnie 50 litrów każdy) pojawiają się w konkretnych oknach czasowych. Oferta obowiązuje w terminach:

  • 12-15 marca
  • 20-22 marca
  • 27-29 marca
  • 3-6 kwietnia
  • 10-12 kwietnia
  • 17-19 kwietnia
  • 24-26 kwietnia
  • 30 kwietnia-3 maja

    • Zniżki rzędu 35 groszy na litrze (a więc tak samo jak w BP) wymagają jednak zrobienia dodatkowych zakupów na stacji za minimum 5 złotych (można kupić np. kawę lub coś słodkiego). Jeśli nic nie kupimy, zaoszczędzimy "tylko" 20 groszy na litrze. W tym drugim przypadku w naszej kieszeni po ośmiu tygodniach zostanie 80 złotych.