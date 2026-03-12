Nie tylko Orlen, ale i BP ruszyło z promocją na paliwo. Można zaoszczędzić 35 groszy na litrze Fot. Grand Warszawski / Shutterstock

Sieć BP wystartowała z nową promocją na paliwo w tym samym czasie co Orlen. Oferuje też podobny rabat. Kierowcy mogą więc teraz wybierać, gdzie jechać, by zaoszczędzić nawet 35 groszy na każdym litrze. Aby skorzystać ze zniżek, trzeba jednak spełnić kilka warunków.

REKLAMA

Po ostatnich podwyżkach kierowcy są niezwykle wyczuleni na koszty tankowania, a po tańsze paliwo potrafią jeździć nawet na Słowację. Rynkowi giganci zaczęli więc ich przyciągać obniżkami cen benzyny i oleju napędowego. Czym kuszą zmotoryzowanych?

Promocja na paliwo BP. Zniżka dla użytkowników aplikacji

Akcja brytyjskiej sieci pod hasłem "tańsze tankowanie na BP" już się zaczęła (11 marca) i potrwa aż do 5 maja 2026 roku, więc załapiemy się jeszcze na tańsze podróże majówkowe. Co trzeba zrobić, by zgarnąć rabat w wysokości 35 groszy na litrze?

Przede wszystkim trzeba być zarejestrowanym użytkownikiem aplikacji BPme. To właśnie w niej w każdą środę pojawia się nowy, jednorazowy kupon zniżkowy (a zatem jeden już czeka w apce, bo dziś czwartek).

REKLAMA

Zniżka obejmuje zwykłą benzynę Pb95 oraz olej napędowy z technologią ACTIVE. Pb98 i LPG jest bez rabatów. Trzeba tylko pamiętać, aby przed płatnością aktywować kupon i okazać kasjerowi wirtualną kartę ze smartfona.

W trakcie całej akcji kierowcy otrzymają łącznie 8 kuponów rabatowych. Każdy z nich pozwala na odliczenie rabatu od maksymalnie 50 litrów zatankowanego paliwa. Łatwo policzyć, że do baku wlejemy 400 litrów w obniżonej cenie, więc zaoszczędzimy 140 złotych.

Tańsze paliwo na stacjach Orlen. Zasady kuponów rabatowych

Orlen startuje z promocją dziś (12 marca) i będzie dawał kupon do końca majówki, czyli 3 maja. "W sytuacji wojny na Bliskim Wschodzie, która wywołała niespotykany od dekad wzrost notowań na globalnych rynkach, nie czekamy. Działamy, by łagodzić skokowy wzrost cen" – oświadczył Ireneusz Fąfara, prezes koncernu.

REKLAMA

Aby skorzystać z promocji, należy odpalić aplikację Orlenu, aktywować w niej specjalny kupon i zeskanować go przy kasie. Kupony (do wykorzystania na maksymalnie 50 litrów każdy) pojawiają się w konkretnych oknach czasowych. Oferta obowiązuje w terminach:

12-15 marca 20-22 marca 27-29 marca 3-6 kwietnia 10-12 kwietnia 17-19 kwietnia 24-26 kwietnia 30 kwietnia-3 maja

Zniżki rzędu 35 groszy na litrze (a więc tak samo jak w BP) wymagają jednak zrobienia dodatkowych zakupów na stacji za minimum 5 złotych (można kupić np. kawę lub coś słodkiego). Jeśli nic nie kupimy, zaoszczędzimy "tylko" 20 groszy na litrze. W tym drugim przypadku w naszej kieszeni po ośmiu tygodniach zostanie 80 złotych.