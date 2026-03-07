Katar zakręca kurek z gazem. Ani jeden statek nie dotrze do Polski
Katar zakręca kurek z gazem. Ani jeden statek nie dotrze do Polski

Katar oficjalnie wycofuje się z eksportu LNG. Wojna w obszarze Zatoki Perskiej uniemożliwia terminową realizację zleceń. Sytuacja uderzy także w Polskę, ale na szczęście nie grozi nam całkowite odcięcie od gazu.

Wojna pomiędzy USA a Iranem uderza w dostawy paliw na całym świecie. Choć polska sytuacja paliwowa niezmiennie jest bezpieczna, jeden z kontrahentów Orlenu odwołuje dostawy. QatarEnergy nie będzie w stanie dostarczyć skroplonego gazu nad Wisłę z przyczyny "siły wyższej".

Samo LNG stanowi ważny element polskiego miksu energetycznego. Pokrywa ono prawie połowę krajowych potrzeb. Jeśli aktualne trendy się utrzymają, jego znaczenie będzie rosło w kolejnych latach. Według wyliczeń Instytutu Studiów Energetycznych do Polski w 2025 roku trafiło około 5,7 milionów ton LNG. To wzrost o około 29 proc. w stosunku do 2024.

Nie oznacza to jednak, że sytuacja w Zatoce Perskiej znacząco wpłynie na dostępność surowca w Polsce. Przyjmowany w terminalu w Świnoujściu gaz LNG w znacznej większości pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Zresztą od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę USA systematycznie zwiększa wolumeny dostarczanego surowca.

Od rozpoczęcia współpracy, ilość importowanego z Kataru gazu historycznie wynosiła około 2 miliony ton rocznie. Oznacza to, że udział katarskiego LNG w krajowych potrzebach nie przekracza 10 proc. Sytuacja globalna przełoży się więc na ceny gazu i jego ogólną dostępność, jednak nie uderzy bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo energetyczne.

Sam Katar jest producentem 20 proc. skroplonego gazu w skali światowej. Co więcej, transportu gazu nie da się wznowić tak po prostu. Nawet jeśli wojna skończyłaby się w tym momencie, infrastruktura nie byłaby w stanie wrócić do pełni swojej funkcjonalności przez wiele tygodni.

Polska z większymi zapasami gazu niż reszta Europy

Obecny operator systemu magazynowania gazu – Gas Storage Poland, raportuje wypełnienie magazynów na poziomie 49 proc. Stan napełnienia instalacji gazowych aktualizowany jest na bieżąco na stronie firmy. Gas Storage Poland informuje, że magazyny pozostają w pełnej gotowości operacyjnej, a zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa działania podziemnych magazynów jest ich priorytetem.

Gas Storage Poland podkreśla, że poziom wypełnienia magazynów gazem w Polsce wyróżnia się na tle Unii Europejskiej. Średnie wypełnienie magazynów we wszystkich krajach wspólnoty wynosi zaledwie 30 proc.