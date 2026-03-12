MSZ wydał 4 nowe alerty dla turystów. Dwa dotknęły turystycznych rajów popularnych wśród Polaków Fot. Mikadun/Shutterstock

Sytuacja na Bliskim Wschodzie eskaluje. W czwartek 12 marca polskie MSZ wydało cztery nowe alerty skierowane do podróżnych. Objęto nimi m.in. dwa kraje, które uchodzą za raje turystyczne, o których marzą wczasowicze. Komunikat jest jednak jeden: unikaj podróży.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie doprowadziła do ogromnego zamieszania na rynku turystycznym. Nie dość, że ZEA czy Katar są popularnymi kierunkami turystycznymi, to jeszcze stanowią jedne z najważniejszych na świecie punktów przesiadkowych. I w tym tkwi największy problem. Przez zamknięcie tamtejszej przestrzeni powietrznej sparaliżowane są loty w dalsze zakątki Azji. Stąd nowa pula ostrzeżeń polskiego MSZ.

Pilne komunikaty polskiego MSZ. 2 raje turystyczne

Lista krajów objęta najwyższymi ostrzeżeniami 4. stopnia liczy aktualnie 33 kraje. W tym gronie znalazło się miejsce aż dla 12 państw z regionu Bliskiego Wschodu. Obok ZEA, Kataru czy Bahrajnu, jest tam m.in. Irak, Iran i Izrael.

W czwartek 12 marca polskie MSZ wydało kolejne alerty. Tym razem nieco niższego, bo 3. stopnia. Zostały nimi objęte dwa raje turystyczne. Nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże, które nie są konieczne na Sri Lankę i Malediwy. Nie da się ukryć, że to bardzo popularne kraje kojarzone z pięknymi plażami, a także bogatym życiem kulturowym (to zwłaszcza w przypadku Cejlonu).

MSZ podkreśla, że wprowadzenie wysokiego stopnia ostrzeżeń ma związek z sytuacją na Bliskim Wschodzie, a dokładnie z połączeniami lotniczymi. Zdecydowana większość lotów do tych krajów odbywa się przez Zatokę Perską. A z powodu zakłóceń w przestrzeni powietrznej loty mogą być zawieszane i odwoływanie.

"MSZ odradza podróże, które nie są konieczne" – czytamy w komunikacie MSZ. "Unikaj Podróży" – brzmi nagłówek.

MSZ uprzedza przed podróżami do dwóch mniej popularnych krajów

W ramach nowej serii ostrzeżeń nasze MSZ wydało 3. poziom ostrzeżeń także dla podróżnych do Nepalu. Nie jest to tak popularny kierunek, jak Sri Lanka czy Malediwy, ale sezon na trekkingi w Himalajach zbliża się wielkimi krokami. Alerty w tym przypadku także są związane z problemami lotniczymi na Bliskim Wschodzie.