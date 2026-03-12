PKP Intercity rusza ze specjalną akcją na 25-lecie PKP Intercity

PKP Intercity rusza ze specjalną akcją. Narodowy przewoźnik zamierza świętować 25-lecie na torach, wypuszczając w Polskę specjalny skład. "Nieśpieszny" pociąg wyruszy w trasę 17 kwietnia 2026 roku. Sprzedaż biletów startuje w drugiej połowie marca. Tymczasem poznaliśmy jego dokładny rozkład.

"Nieśpieszny" pociąg Intercity to specjalny skład stworzony z okazji urodzin polskiego przewoźnika. Stylizowany na czasy PRL-u tabor ruszy z 40 weekendowymi połączeniami w różne zakątki Polski. Pociąg ma docelowo odwiedzić wszystkie województwa.

"Sawa", "Góral", "Krzyżak" i "Krasnal". PKP Intercity pokazało rozkład na kwiecień

W środę 11 marca PKP Intercity opublikowało planowany rozkład nostalgicznego pociągu. Jak na razie zaplanowane są cztery kursy: 17 kwietnia z Warszawy do Zakopanego, 18 kwietnia z Zakopanego do Chabówki (i z powrotem) oraz 19 kwietnia z Zakopanego do Warszawy. Dokładny rozkład dostępny jest na stronie PKP Intercity.

Po ogłoszeniu rozkładu w komentarzach pojawiły się pytania klientów o, to kiedy "Nieśpieszny" dotrze do kolejnych miejscowości. Przewoźnik uspokaja podróżnych, zapewniając, że 12 marca opublikuje rozkład na kolejne miesiące. Pojawić mają się też nowe województwa.

Gdzie można kupić bilet?

Jak podaje przewoźnik, dla specjalnego taboru powstała osobna kategoria handlowa – ICN (Intercity Nieśpieszny). To właśnie tę kategorię trzeba będzie wybrać, gdy zdecydujemy się kupić bilet na specjalną trasę. Sprzedaż ma ruszyć w drugiej połowie marca – zarówno online, jak i w kasach biletowych – ale przewoźnik nie podaje jeszcze dokładnej daty.