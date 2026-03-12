Wakacje all inclusive w Egipcie ze specjalną gwarancją. To może przekonać część turystów Fot. Tanya Keisha/Shutterstock

Konflikt na Bliskim Wschodzie rykoszetem odbił się na wyjazdach do innych krajów. Jednym z miejsc, które budzi wątpliwości podróżnych, jest Egipt. Choć od początku pogorszenia sytuacji w regionie nie wydarzyło się tam nic niebezpiecznego, biura podróży uspokajają klientów. Pojawiła się nawet bardzo nietypowa gwarancja dla wybierających ten kierunek.

Sezon na wyjazdy do Egiptu trwa w zasadzie przez cały rok, ale to marzec, a zwłaszcza bliska Wielkanoc, były zawsze wzmożonym okresem dla podróżnych. Sytuacja na Bliskim Wschodzie wzbudziła jednak wiele obaw, a część osób waha się przed złożeniem rezerwacji. Stąd nowe gwarancje w biurach podróży. Jednak Join Up poszedł o krok dalej niż inni touroperatorzy.

Czy wakacje all inclusive w Egipcie są bezpieczne? Biura podróży uspokajają

Jedno z częściej zadawanych pytań dotyczy bezpieczeństwa w Egipcie. Śledząc uważnie komunikaty polskiego MSZ-u, można zauważyć, że od początku konfliktu nie doszło do wydania żadnych nowych ostrzeżeń. Loty odbywają się tam normalnie. Mało tego, kraj faraonów stał się jedną z głównych dróg ewakuacyjnych dla podróżnych z Bliskiego Wschodu.

W tym momencie wakacje w Egipcie pozostają spokojne, a wszystko na miejscu działa normalnie. Jednak aby zapewnić jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa turystom, biura podróży sięgnęły po dodatkowe środki zapobiegawcze.

Join Up, które specjalizuje się w wyjazdach do Egiptu, daje możliwość darmowego odwołania podróży na 48 godzin przed wylotem. Dotyczy to rezerwacji złożonych od 5 do 15 marca. Warunkiem jest jednak to, by wylot był realizowany między 6 marca a 30 kwietnia. Obejmie to zatem tak wrażliwe aktualnie wyjazdy wielkanocne.

To jednak nie koniec. Do rezerwacji złożonych do końca marca Join Up dorzuca "Pakiet Flexi". Jeżeli w tym terminie zarezerwujecie wycieczkę z wylotem między 11 kwietnia a 31 października, będziecie mogli wielokrotnie i bezpłatnie zmienić datę wyjazdu, kierunek, hotel, długość pobytu, lotnisko czy rodzaj wyżywienia. Zmiana będzie możliwa do 30 dni przed wylotem. Szczegółów oferty trzeba szukać w salonach Join Up i u agentów sprzedających jego oferty.

Itaka także daje dodatkowe gwarancje wybierającym wakacje all inclusive

Dodatkowe zabezpieczenia dla turystów rezerwujących wyjazdy w marcu przygotowała także Itaka. Jak poinformowało biuro podróży, wybierając ofertę first minute, turyści dostają w cenie wyjazdu "Multi Zmianę", która pozwala na zmianę kierunku lub daty wyjazdu do 22 dni przed podróżą.