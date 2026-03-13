Krzysztof Rutkowski, Magdalena Majtyka
Krzysztof Rutkowski podzielił się teorią dotyczącą śmierci Magdaleny Majtyki. instagram.com/detektywkrzysztofrutkowski, majtykamagda, montaż: naTemat.pl

W piątek 6 marca w Biskupicach Oławskich znaleziono ciało aktorki Magdaleny Majtyki, o której zaginięciu poinformowano kilkadziesiąt godzin wcześniej. Pierwsze ustalenia nie dały odpowiedzi na to, co doprowadziło do jej śmierci. Swoją teorię na ten temat ma jednak Krzysztof Rutkowski.

5 marca policja wszczęła poszukiwania Magdaleny Majtyki. Zaginięcie 41-letniej aktorki znanej m.in. z "Ojca Mateusza", "Na Wspólnej" czy "Pierwszej miłości" zgłosił jej mąż Piotr Bartos. Niestety 6 marca sprawdził się najczarniejszy scenariusz: najpierw znaleziono samochód, a później ciało Majtyki. Wstępne wyniki sekcji zwłok nie dały jasnych odpowiedzi co do przyczyny jej śmierci; w tej sprawie prowadzone są dalsze działania. Swoją teorią podzielił się natomiast Krzysztof Rutkowski.

Rutkowski ma teorię ws. śmierci Magdaleny Majtyki

Samochód i ciało Magdaleny Majtyki znaleziono w kompleksie leśnym w Biskupicach Oławskich. W kolejnych dniach w sieci mnożyły się teorie na temat prawdopodobnej przyczyny śmierci aktorki i kaskaderki. Na ten moment dokładny przebieg zdarzeń wciąż nie jest znany, ale Krzysztof Rutkowski w rozmowie z "Super Expressem" podzielił się przypuszczeniami.

– Z informacji, które do mnie dotarły, jednoznacznie wynika, że nie była to śmierć spowodowana udziałem osób trzecich – powiedział. Detektyw tonuje również emocje dotyczące pracy policjantów i śledczych (część internautów krytycznie oceniała ich działania).

Zobacz także

Śmierć Magdaleny Majtyki. Nowe informacje od śledczych ws. samochodu aktorki
Zaskakujący wątek ws. śmierci Magdaleny Majtyki. Nowe fakty o samochodzie
Teatr Muzyczny Capitol reaguje po śmierci Magdaleny Majtyki. "Piękny gest"
Ostatni wpis Magdaleny Majtyki nie zapowiadał tragedii. Chwyta za serce
Manager Magdaleny Majtyki odebrał tajemniczy telefon. Tego dnia znaleziono jej ciało
Ostatni wpis Magdaleny Majtyki. Jeszcze niedawno zwróciła się do fanów

– Według mojej oceny policjanci, jak i prokuratura, wykonali wszystkie czynności absolutnie prawidłowo w czasie tożsamym – dzieli się swoją opinią Rutkowski.

Pogrzeb Magdaleny Majtyki

Pogrzeb Magdaleny Majtyki odbędzie się we wtorek 17 marca o godz. 12:00 w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym Oddział Grabiszyn we Wrocławiu. O ostatnim pożegnaniu poinformował mąż aktorki Piotr Bartos.

"Kochani, ostatnie pożegnanie z moją kochaną żoną Madziulą odbędzie się we wtorek. Kochanie, nigdy o Tobie nie zapomnę, zawsze będę kochał" – napisał w poruszającym wpisie na Facebooku.

Tajemnica śmierci Magdaleny Majtyki. Najważniejsze informacje

Magdalena Majtyka 4 marca wyjechała z domu na wrocławskich Wojszycach. Udała się na plan filmowy, miała też zaplanowaną wizytę u dentysty i spotkania. Miała także odwiedzić koleżankę w Sulimowie. 4 marca między 21:30 a 22:00 jej telefon logował się z okolic ul. Karkonoskiej we Wrocławiu. Do domu już nie wróciła.

Samochód aktorki po raz pierwszy odnaleziono 5 marca w godzinach porannych. Wtedy jeszcze nie przekazano oficjalnego zgłoszenia o jej zaginięciu. Media podawały, że auto było uszkodzone (miało ono uderzyć w drzewo). Pojazd znajdujący się przy leśnej drodze był zamknięty i pusty. Opel Corsa został więc sprawdzony tylko pod kątem kradzieży.

"Podkreślić należy, że w momencie pierwszej interwencji związanej z pozostawionym pojazdem, nie było żadnych przesłanek wskazujących na to, że ujawniony samochód może mieć związek z zaginięciem lub przestępstwem, dlatego czynności zostały przeprowadzone adekwatnie do posiadanych wówczas informacji" – informowała oławska policja w komunikacie.

Po otrzymaniu zgłoszenia o zaginięciu Magdaleny Majtyki oraz informacji, że mogła ona przebywać w rejonie Biskupic Oławskich, funkcjonariusze udali się w rejon, w którym znaleziono pojazd. Ciało aktorki odnaleziono zaledwie 200 metrów od samochodu.

Przyczyna śmierci aktorki pozostaje nieznana. Śledczy oczekują na wyniki badań histopatologicznych i toksykologicznych, które mają wyjaśnić rzeczywisty powód tragedii. Może to jednak potrwać nawet dwa miesiące. Prokuratura skłania się jednak ku teorii o nieszczęśliwym wypadku.