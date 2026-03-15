Coraz więcej osób wraca z wizyty w jednej z najczęściej odwiedzanych atrakcji Turcji z mieszanymi odczuciami. Na zdjęciach wygląda jak symbol historii – ogromna kopuła, mozaiki i olbrzymia przestrzeń, która kiedyś była największym kościołem świata. W praktyce część turystów przyznaje, że więcej czasu spędza na oglądaniu rusztowań niż zabytkowych wnętrz, a wejściówka kosztuje niemało.

Wiele kontrowersji w ostatnich tygodniach budzi Hagia Sophia w Stambule – muzeum, które równocześnie jest czynnym meczetem. Miejsce to wciąż przyciąga tłumy spragnionych historii podróżników, ale ci bywają zawiedzeni aktualnym widokiem.

W Stambule drogi bilet i ograniczony dostęp

Obecnie wejście na górne galerie Hagii Sophii kosztuje 50 euro i pozwala zobaczyć część wnętrza wraz ze słynnymi mozaikami i widokiem na główną halę. Dla wielu osób to spora suma, biorąc pod uwagę fakt, że dolna część budowli – główna sala modlitw – nie jest dostępna dla zwiedzających, a część udostępniona turystom wygląda przede wszystkim jak plac budowy.

Niektórzy odwiedzający zauważają, że kolejki do wejścia są długie, a kluczowe fragmenty wnętrza znikają z pola widzenia za barierami ochronnymi, które mają chronić zabytkowe mozaiki i struktury.

Powodem jest remont. Świątynia wymaga gruntownej renowacji

Problem wynika z trwających prac renowacyjnych. Hagia Sophia, licząca blisko 1500 lat, wymaga bowiem wzmocnienia kopuły i modernizacji zabezpieczeń przed trzęsieniami ziemi. Najważniejszą część prac zaplanowano właśnie na 2026 rok.