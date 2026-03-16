Hiszpan wyskoczył z samolotu na Lotnisku Chopina. Będzie tego bardzo długo żałował Fot. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Kaskaderskie wyczyny związane ze scenami na lotniskach znamy z filmów akcji. Jednak służby na Lotnisku Chopina musiały przeżyć to naprawdę po tym, jak pasażer wyskoczył z kołującego samolotu. Załoga nie zdołała go zatrzymać, a i strażnicy graniczni nie mieli łatwo.

Na polskich lotniskach nikt na nudę nie narzeka. Nie dość, że bijemy kolejne rekordy w liczbie obsługiwanych pasażerów, to część podróżnych nie umie się właściwie zachować. Żarty o bombie to norma, ale akcje pod tytułem ucieczka z kołującego samolotu to jednak nowość, nawet dla gotowych na wiele strażników granicznych.

O bardzo nietypowej akcji w poniedziałek 16 marca poinformował Nadwiślański Oddział Straży Granicznej. Sytuacja miała miejsce w czwartek 12 marca, ale szczegóły zostały ujawnione dopiero teraz i brzmią naprawdę niewiarygodnie.

Lot z Teneryfy do Warszawy miał być jednym z wielu. Jednak podróżujący na pokładzie 27-letni Hiszpan szybko zaczął sprawiać problemy. Mężczyzna był agresywny i nie reagował na polecenia kapitana. Jak poinformowała SG, kilkukrotnie uderzył jednego z członków załogi. W związku z tym personel pokładowy poinformował polskie służby, aby te wkroczyły do akcji, kiedy tylko maszyna wyląduje.

I właśnie chwilę po dotknięciu przez samolot ziemi doszło do niespodziewanej sceny. Kiedy maszyna kołowała na miejsce postojowe, 27-latek odepchnął członków załogi i otworzył drzwi samolotu. Dalej zjechał po trapie ewakuacyjnym i zaczął uciekać płytą lotniska. Wszystko wyglądało jak z filmu akcji. Jednak spektakularna ucieczka została błyskawicznie zakończona.

Służby od razu wkroczyły do akcji. "Ze względu na jego skrajnie agresywne zachowanie oraz wyraźne oznaki nadmiernego pobudzenia konieczne było zastosowanie środków przymusu bezpośredniego. W trakcie interwencji użyto siły fizycznej w postaci technik obezwładniających i transportowych oraz kajdanek" – opisała Straż Graniczna.

Mężczyznę po zatrzymaniu przetransportowano do lotniskowego ambulatorium, w celu przeprowadzenia badań. Kiedy się uspokoił, został zatrzymany, ponieważ popełnił czyn zagrażający bezpieczeństwu w komunikacji lotniczej. Za popisy w samolocie i na lotnisku grozi mu grzywna, a w gorszym przypadku do roku pozbawienia wolności.

Na tym jednak jego problemy się nie skończyły. Komendant Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie wydał decyzję o wydaleniu Hiszpana z terytorium Polski. Sąd zdecydował, że 27-latek najbliższe 3 miesiące spędzi w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców. Raczej nie tak wyobrażał sobie początek podróży do naszego kraju.