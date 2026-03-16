Mądrzy turyści często planują wakacje tak, by wypadały one poza ścisłym sezonem. To zwykle wtedy koszty wycieczki okazują się najbardziej atrakcyjne. Są jednak miesiące, kiedy turystów jest wyjątkowo mało, a ceny spadają do bardzo niskich poziomów. W Polsce taki okres właśnie się rozpoczął.

Chociaż okres wakacyjny to czas, w którym najwięcej Polaków decyduje się na urlop, warto rozważyć też mniej tradycyjne opcje. Przełom zimy i wiosny to jeden z okresów, kiedy ceny hoteli potrafią szorować po dnie. Różnicę widać zwłaszcza na podstawie analiz kosztów wyjazdów sprzed roku. Różnica w cenie między szczytem sezonu a najtańszym okresem wynosiła aż 70 proc.

Marzec najtańszym miesiącem na wyjazd. Jest jeszcze czas, by rezerwować last minute

Wg analizy serwisu Travelist, najtańszym miesiącem na podróże po Polsce okazuje się marzec. Miesiąc ten to przełom między feriami zimowymi a Wielkanocą. Oznacza to z reguły spokojniejszy czas dla wielu ośrodków turystycznych, które często próbują zagospodarować go, proponując turystom oferty last minute.

Sezonowość cen dobrze pokazują dane z lat poprzednich. W marcu ubiegłego roku średnia cena doby hotelowej dla pokoju dwuosobowego ze śniadaniem wynosiła ok. 420 zł nad morzem, 480 zł w górach i 400 zł w miastach. W najdroższych miesiącach podczas sezonu stawki były wyższe nawet o 300 zł.

Dokąd pojechać last minute w marcu? Polska ma wiele do zaoferowania

W Polsce wciąż dużą popularnością cieszą się marcowe wyjazdy w góry, zwłaszcza do miejscowości obleganych mniej niż Zakopane. Należy do nich na przykład Karpacz, gdzie za czterodniowy pobyt dla dwóch osób ze śniadaniem zapłacimy ok. 980 zł. Dla osób szukających relaksu dobrą opcją są także nadmorskie kurorty – w Kołobrzegu za czterodniowy pobyt dla dwóch osób ze śniadaniem zapłacimy ok. 900 zł, podczas gdy w Świnoujściu będzie to blisko 1 tys. zł.

Alternatywą dla krajowych wyjazdów są krótkie, zagraniczne podróże. W marcu atrakcyjne ceny pojawiają się często w popularnych europejskich miastach, takich jak Rzym czy Budapeszt. Do stolicy Włoch dolecimy tanio Wizz Airem i Ryanairem m.in z Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Poznania. Do stolicy Węgier dostaniemy się najtaniej z południa Polski drogą lądową. Przewoźnicy tacy jak PKP Intercity i FlixBus oferują przyjazdy w jedną stronę już od 80-120 zł.