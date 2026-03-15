Abonament na loty to dobra opcja dla tych, którzy regularnie podróżują z węgierskim przewoźnikiem Klaudia Zawistowska

Kto nie zna tej frustrującej sytuacji, kiedy chcesz kupić lot na wakacje i okazuje się, że jego cena nagle wystrzeliła w górę? Oferta linii lotniczych nie jest stała, a ceny lotów zmieniają się na przestrzeni roku w zależności od wielu czynników. Ten sam lot do Rzymu może być bardzo tani w październiku, a jego cena zwali nas z nóg w lipcu. Rozwiązaniem problemu poniekąd jest "lotniczy netflix" od Wizz Aira.

Ceny biletów lotniczych zależą od wielu czynników. Znaczenie mają popyt, sezon, popularność danej trasy czy nawet dzień, w którym dokonujemy zakupu. Jest to szczególnie irytujące dla tych, którzy latają dużo i na tych samych trasach. Do tej pory jedynym sposobem na zaplanowanie "lotniczego budżetu" była rezerwacja z dużym wyprzedzeniem. Ale w tym roku Wizz Air wraca ze swoim abonamentem na loty. Nie chodzi jednak o WIZZ All You Can Fly.

Program Wizz Aira WIZZ MultiPass wraca do Polski. Pozwoli zaoszczędzić na biletach

Program MultiPass wraca do Polski i da możliwość zachowania stałej ceny biletu i bagażu na okres 12 miesięcy. Jest to roczny plan abonamentowy, który pozwoli na comiesięczną rezerwację biletu w takiej samej cenie. Dzięki temu unikniemy niespodzianek, gdy cena naszego ulubionego połączenia nagle wywinduje.

W ramach subskrypcji pasażer może korzystać z jednego lub dwóch lotów miesięcznie. Może to być zawsze ta sama trasa lub inne bezpośrednie połączenie z naszego kraju. Tylko uwaga. Rezerwacji trzeba dokonać nie później niż pięć dni przed planowanym wylotem. Do abonamentu można dodać też usługi dodatkowe, takie jak pierwszeństwo wejścia na pokład czy bagaż rejestrowany.

Co ważne, oferta obejmuje wszystkie międzynarodowe trasy z i do Polski. W jednym miesiącu możemy zatem wybrać lot z Warszawy do Londynu, w innym lecieć do Paryża, a w wakacje wybrać się na Kretę. Każdy z tych lotów będzie w takiej samej cenie.

A skoro już o cenach mowa. Pierwszy miesiąc członkostwa jest najdroższy i kosztuje 457 zł (lot w jedną stronę) lub 914 zł (loty w dwie strony). W kolejnych miesiącach jest to odpowiednio 167 zł i 333 zł. Jest to więc opłacalne przede wszystkim, kiedy chcecie podróżować na dalszych trasach takich jak np. Wyspy Kanaryjskie, Madera, czy Abu Zabi. Na trasach wewnątrz Europy często znajdziecie bilety w niższych cenach, zwłaszcza po sezonie. A haczyków jest więcej.

Wizz Air nie zawsze pozwoli skorzystać z abonamentu na loty

Jak czytamy w szczegółach oferty, abonament nie obowiązuje w pewnych terminach. Biletów w ramach MultiPass nie kupimy na okres noworoczny, Wielkanoc, majówkę czy święta Bożego Narodzenia. Oznacza to, że w okolicach tych dni będziemy mogli kupić jedynie regularny bilet, którego cena zależy od sezonu i popularności trasy.

