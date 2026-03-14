Przed wyjazdem warto wiedzieć, jaka walizka będzie najbezpieczniejszym wyborem w podróży

Wybór walizki na wakacje to niełatwa sprawa. Kupując nową, często decydujemy się na wyrazisty kolor – chcemy łatwo ją rozpoznać na przykład przy odbiorze na lotnisku. Jednak według eksperta kolorowe walizki nie są najlepszym rozwiązaniem. Mogą nawet narazić nas na niebezpieczeństwo.

REKLAMA

Kto nie kojarzy stresującego momentu, kiedy po wyjściu z samolotu oczekujemy na nasz bagaż? Wszystkie walizki na taśmie zdają się wyglądać tak samo. Dobrym rozwiązaniem wydawałoby się posiadanie walizki, która wyróżni się z tłumu. Unikniemy wtedy sytuacji, w której ktoś przez pomyłkę uzna nasz bagaż za własny. Sami też dostrzeżemy go o wiele szybciej. Jednak Shahzad Ali, specjalista ds. bezpieczeństwa i dyrektor generalny Get Licensed, w rozmowie z "Mirror" ostrzega przed kupnem wyróżniającej się walizki.

Bezpieczeństwo przede wszystkim. Jaką walizkę zabrać na lotnisko?

Kolorowe walizki narażają nas na potencjalną kradzież. "Chociaż nowa i kolorowa walizka może wyglądać bardziej modnie, to będzie podobać się nie tylko tobie" – ostrzega Ali. Jego zdaniem "najlepiej wybrać walizkę o bardziej zwyczajnym wyglądzie, a jeśli to możliwe, zużytą – aby nie wyróżniać się z tłumu – i zaopatrzyć ją w wysokiej jakości kłódkę".

REKLAMA

Specyficznie wyglądająca walizka to nie tylko zwrócenie na siebie uwagi potencjalnego złodzieja. Może ona – paradoksalnie – uśpić naszą czujność.

Jeżeli za jedyny znak rozpoznawalny walizki uznamy jej kolor, sami możemy przez przypadek ściągnąć z taśmy bagaż kogoś innego. Nie zliczę, ile razy na lotnisku widziałam dokładnie taką samą różową walizkę jak moja. Należy więc pamiętać, że kolor to nie wszystko, a nadawaną walizkę trzeba odpowiednio oznaczyć.

