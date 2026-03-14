Przed wyjazdem warto wiedzieć, jaka walizka będzie najbezpieczniejszym wyborem w podróży

Wybór walizki na wakacje to niełatwa sprawa. Kupując nową, często decydujemy się na wyrazisty kolor – chcemy łatwo ją rozpoznać na przykład przy odbiorze na lotnisku. Jednak według eksperta kolorowe walizki nie są najlepszym rozwiązaniem. Mogą nawet narazić nas na niebezpieczeństwo.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Kto nie kojarzy stresującego momentu, kiedy po wyjściu z samolotu oczekujemy na nasz bagaż? Wszystkie walizki na taśmie zdają się wyglądać tak samo. Dobrym rozwiązaniem wydawałoby się posiadanie walizki, która wyróżni się z tłumu. Unikniemy wtedy sytuacji, w której ktoś przez pomyłkę uzna nasz bagaż za własny. Sami też dostrzeżemy go o wiele szybciej. Jednak Shahzad Ali, specjalista ds. bezpieczeństwa i dyrektor generalny Get Licensed, w rozmowie z "Mirror" ostrzega przed kupnem wyróżniającej się walizki.

Bezpieczeństwo przede wszystkim. Jaką walizkę zabrać na lotnisko?

Kolorowe walizki narażają nas na potencjalną kradzież. "Chociaż nowa i kolorowa walizka może wyglądać bardziej modnie, to będzie podobać się nie tylko tobie" – ostrzega Ali. Jego zdaniem "najlepiej wybrać walizkę o bardziej zwyczajnym wyglądzie, a jeśli to możliwe, zużytą – aby nie wyróżniać się z tłumu – i zaopatrzyć ją w wysokiej jakości kłódkę".

Specyficznie wyglądająca walizka to nie tylko zwrócenie na siebie uwagi potencjalnego złodzieja. Może ona – paradoksalnie – uśpić naszą czujność.

Jeżeli za jedyny znak rozpoznawalny walizki uznamy jej kolor, sami możemy przez przypadek ściągnąć z taśmy bagaż kogoś innego. Nie zliczę, ile razy na lotnisku widziałam dokładnie taką samą różową walizkę jak moja. Należy więc pamiętać, że kolor to nie wszystko, a nadawaną walizkę trzeba odpowiednio oznaczyć.

Jak oznaczyć swoją walizkę? Koniec z niezręcznymi pomyłkami

Jeżeli chcecie odróżnić swój bagaż od innych, dobrze mogą się sprawdzić kolorowe naklejki czy taśmy. Aby jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo naszego bagażu, warto umieścić na nim zawieszkę z danymi kontaktowymi. Dzięki temu zminimalizujemy ryzyko, że pierwsze chwile wymarzonych wakacji spędzimy w punkcie zgłaszania zaginionego bagażu.