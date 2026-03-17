Agata Turkot szczerze opowiedziała o mobbingu w szkołach filmowych

Agata Turkot w szczerej rozmowie w podcaście "WojewódzkiKędzierski" wróciła wspomnieniami do czasów studiów w szkole filmowej. Gwiazda "Domu dobrego" bez ogródek opowiedziała o trudnych doświadczeniach z tamtego okresu i szokujących metodach nauczania, które śmiało można określić jako mobbing. Zdarzały się sytuacje, w których studentów wyzywano, a nawet rzucano w nich przedmiotami.

Agata Turkot jest dziś jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy młodego pokolenia polskich aktorek. Wszystko dzięki głównej roli we wstrząsającym filmie "Dom dobry" Wojciecha Smarzowskiego o przemocy domowej. Za swój rewelacyjny, przejmujący występ została nagrodzona Orłem dla najlepszej głównej aktorki oraz Nagrodą im. Zbyszka Cybulskiego.

Obecnie 33-letnią Turkot można oglądać także w serialu HBO Max "Piekło kobiet", opowiadającym o trudnej rzeczywistości kobiet w Polsce w latach 30. XX wieku. Wcześniej występowała m.in. w filmie "Wesele" Smarzowskiego, serialu kryminalnym "Motyw", kanadyjsko-polskim dramacie "Przysięga Ireny", a także w serialu obyczajowym "Leśniczówka".

Agata Turkot o szkołach filmowych. "Rzucano w nas butami"

W podcaście Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego aktorka opowiedziała o doświadczeniach z czasów nauki w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Wyznała, że atmosfera podczas zajęć bywała bardzo trudna, a metody stosowane przez niektórych pedagogów przekraczały granice.

– Wyzywano nas, rzucano w nas butami, szklankami, czasami przekraczano granice cielesne, zamiast podnosić nas na duchu i nam kibicować, wpajać nam jakieś realne wartości, które się przydadzą i po prostu być takim wsparciem – cały czas raczej było, że "to jest źle, to jest źle", takie wytykanie błędów i skupianie się na naszym deficycie – mówiła aktorka.

Szczególnie bolesne były dla niej niektóre komentarze ze strony wykładowców. – Usłyszałam kiedyś, że wydaję się taka bardzo tajemnicza, intrygująca i jakaś taka fajna, ale jak się mnie bliżej pozna, to tam w środku nic nie ma i nie ma żadnej tajemnicy. Dla młodego człowieka to jest bardzo mocne – wspominała.

Długotrwała krytyka odbiła się na samopoczuciu Turkot i w czasie studiów, i po nich. – Po szkole miałam się średnio. Jak dla takiej wrażliwej, introwertycznej dziewczyny… jak słyszałam przez tyle lat, że coś jest ze mną nie tak i właściwie to wszystko jest źle. (…) Mimo że byłam tzw. zdolną studentką, to i tak zawsze było wszystko źle – opowiadała.

Jak zaznaczyła Turkot, problem trudnych relacji między studentami a wykładowcami nie wcale nie dotyczył tylko jednej uczelni. – To nie chodzi nawet o to, czy to łódzka szkoła, czy nie łódzka – to było w każdej szkole teatralnej, więc bym tej Łodzi tak nie demonizowała, bo to dotyczy każdego miasta – powiedziała.

Według gwiazdy "Domu dobrego" takie podejście może wynikać z utrwalonych wzorców funkcjonujących od lat w środowisku teatralnym. – Te pokolenia w szkole, które nas uczą, oni byli tak wychowywani i to jest ich sposób, który oni znają i w tym czują się bezpiecznie. Większość osób też pewnie własne kompleksy w ten sposób na nas leczyło – oceniła.

Problem przemocy w szkołach aktorskich nie jest nowy

W ostatnich latach temat mobbingu i przemocy psychicznej w szkołach teatralnych powraca w debacie publicznej coraz częściej. Od głośnej afery w 2021 roku absolwenci uczelni artystycznych zaczęli głośno mówić o doświadczeniach, które przez lata były traktowane jako element "twardej szkoły aktorstwa".

W ich relacjach pojawiają się takie szokujące praktyki jak publiczne poniżanie studentów, agresywna krytyka, wyśmiewanie czy wywieranie silnej presji psychicznej. Zdarzały się także sytuacje naruszania granic fizycznych i emocjonalnych, które tłumaczono koniecznością "hartowania" przyszłych aktorów.

Skala problemu stała się szerzej znana nie tylko po publicznych świadectwach aktorów i aktorek (m.in. Zofii Wichłacz, Pawła Tomaszewskiego i Dawida Ogrodnika), ale również po publikacji książki Karoliny Korwin-Piotrowskiej "Wszyscy wiedzieli" w 2022 roku, w której dziennikarka opisała liczne historie przemocy w środowisku artystycznym.

