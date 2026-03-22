Góra Świętego Michała cieszy się ogromną popularnością wśród turystów Fot. FMilano_Photography/Shutterstock

Góra Świętego Michała w Normandii to jedna z najbardziej znanych atrakcji Francji. Wyspa zachwyca gotyckim opactwem, średniowieczną wioską i spektakularnymi przypływami, które przyciągają turystów z całego świata. Jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę z jej ciemniejszych stron, które mogą utrudnić zwiedzanie.

Na zdjęciach wygląda jak pocztówka, ale w praktyce wizyta wymaga starannego planowania. Góra Świętego Michała (Mont Saint Michel) to skalista wyspa o bajkowym charakterze – wszystko za sprawą sanktuarium Michała Archanioła, które znajduje się na jej szczycie. Wyspa otoczona jest wodą, która regularnie podnosi się i opada. Podczas największych przypływów Góra jest całkowicie odcinana od lądu, co jest jednym z jej najbardziej charakterystycznych i zarazem wymagających aspektów. Kolejnym wyzwaniem są tłumy turystów, które docierają w to miejsce i je rujnują.

Tłumy, koszty i kapryśne przypływy. To tylko początek problemów ikony Francji

Jak podaje Travel and Tour World, Górę Świętego Michała odwiedza rocznie około 3 milionów osób, a latem dociera tam nawet dwa razy więcej podróżnych niż w pozostałych miesiącach roku. Wąskie uliczki, zatłoczone autobusy i parkingi szybko osiągają pełne obłożenie, co utrudnia przyjemne zwiedzanie. Bilet do sanktuarium kosztuje 13 euro, a noclegi w obrębie murów bywają drogie i wymagają wcześniejszej rezerwacji.

Wyspa jest też uzależniona od warunków – przypływy mogą odciąć ją od lądu na ponad godzinę. Wielu turystów nie zdaje sobie sprawy, że wizyta wymaga uwzględnienia godzin przypływów, co potęguje chaos w szczycie sezonu.

Mont Saint Michel może więc zachwycać, ale jednocześnie być turystyczną pułapką, która rozczaruje podróżnych. Ci będą zawiedzeni, zwłaszcza kiedy okaże się, że akurat podczas ich wizyty miejsce to nie wygląda tak, jak na zdjęciach z internetu.

Jak odwiedzić Mont Saint Michel bez stresu? Wystarczy to dobrze zaplanować

Aby skorzystać z uroków Góry Świętego Michała, najlepiej przyjechać poza sezonem letnim – jesienią, zimą, a jeśli w wakacje to tylko w dni powszednie, kiedy liczba turystów jest mniejsza. Oficjalne parkingi znajdują się 2,5 km od wyspy. Do dyspozycji turystów są jednak darmowe autobusy "Le Passeur". Na miejsce można też przejść pieszo kładką w około 45 minut. Rezerwacja biletów do sanktuarium online pozwala uniknąć kolejek.

