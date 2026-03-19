Podlaski Bon Turystyczny w 2026 r. jest podzielony na trzy tury. Zapisy na pierwszy etap ruszą już w sobotę 21 marca Fot. iwciagr / Shutterstock

Nadchodzi moment, na który z utęsknieniem czekali wszyscy fani Podlasia oraz taniego podróżowania. Rejestracja do pierwszej tury nowej edycji programu wystartuje już w sobotę 21 marca. Ile dokładnie dopłaty do noclegu będzie można zgarnąć tym razem w Podlaskim Bonie Turystycznym?

Bon turystyczny to istny Święty Graal w polskiej turystyce. Walka o dopłaty zawsze jest zacięta i wiele osób musi obejść się smakiem. Nic dziwnego, bo w końcu daje szansę na zaoszczędzenie kilkuset złotych na noclegu. W zeszłym roku na Podlasiu pieniądze w każdej turze rozpływały się w zaledwie kilka minut. Teraz najpewniej scenariusz się powtórzy. Zwłaszcza że niedawny bon na Warmię i Mazury zaliczył ogromną wpadkę.

Dofinansowanie wakacji na Podlasiu w 2026 roku

"Celem Programu jest wsparcie podlaskiej branży turystycznej poprzez zwiększenie ruchu turystycznego w województwie podlaskim oraz promocja województwa podlaskiego, jako atrakcyjnego celu turystycznego" – czytamy na oficjalnej stronie.

Kto dokładnie kwalifikuje się do tej atrakcyjnej formy wsparcia? W zasadzie każdy pełnoletni obywatel mieszkający w Polsce. Nie trzeba być już spoza województwa podlaskiego jak poprzednio.

Trzeba jednak pamiętać o wymogu dotyczącym długości pobytu. Aby zniżka na hotel zadziałała, musimy zarezerwować przynajmniej dwie noce w pierwszej i trzeciej turze programu. Środek wakacji, czyli druga tura, wymaga już spędzenia na miejscu minimum trzech nocy.

Podlaski bon turystyczny 2026 jest podzielony na trzy tury. Fot. podlaskibonturystyczny.pl

Terminy i kwoty Podlaskiego Bonu Turystycznego

Budżet całej akcji to 2,2 mln zł. Organizatorzy podzielili tę sumę na trzy odrębne etapy. Z danych opublikowanych przez urzędników wynika, że w każdym z nich czeka na nas inna pula środków oraz nieco inne warunki finansowe.

Oto jak prezentuje się harmonogram programu w 2026 roku:

I tura (kwiecień – czerwiec): do zgarnięcia 300 zł. Całkowity budżet to ponad 800 tysięcy złotych. II tura (lipiec – sierpień) : do zgarnięcia 300 zł. W puli znalazło się niespełna 400 tysięcy złotych. III tura (wrzesień – grudzień): do zgarnięcia 400 zł. Na ten okres przygotowano okrągły milion złotych.

Prosta matematyka pokazuje, ile osób faktycznie skorzysta z tej akcji w poszczególnych terminach. Wiosną darmowe środki trafią do 2667 szczęśliwców. W szczycie letniego sezonu bon upoluje 1333 turystów. Z kolei jesienią i zimą wyższa kwota wsparcia finansowego obejmie 2500 osób. Łącznie daje to aż 6500 bonów na znacznie tańszy urlop.

21 marca start zapisów do I tury podlaskiego bonu

"Formularz Wniosku o Bon na I turę Programu zostanie opublikowany 21 marca 2026, w przedziale czasowym pomiędzy godziną 11:00 a 12:00" – dowiadujemy się z zapowiedzi akcji. Cała procedura odbywa się całkowicie online na stronie www.generuj.podlaskibonturystyczny.pl.

We wniosku trzeba podać kilka kluczowych informacji. System poprosi o imię i nazwisko z dowodu, adres e-mail, zamieszkiwane województwo oraz numer komórkowy. "Po wysłaniu Wniosku nie będziesz mógł zmienić podanych danych" – przypominają organizatorzy. Warto więc dwa razy sprawdzić formularz.

Kliknięcie przycisku "wyślij" nie gwarantuje jeszcze bonu. O ostatecznym przydziale decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostępność budżetu w danej turze. Jeśli załapiesz się na wolną pulę, do dostaniesz sms-a z czterocyfrowym kodem autoryzacyjnym. To właśnie jego poprawne przepisanie na stronie ostatecznie pieczętuje przyznanie wsparcia na tanie wakacje w Polsce.

Gdy system zaakceptuje wniosek, na ekranie pojawi się 14-znakowy kod bonu. Twórcy programu radzą, aby natychmiast zrobić zdjęcie lub zrzut ekranu, by nic nam nie umknęło. W ciągu maksymalnie 12 godzin plik wyląduje też na naszej skrzynce mailowej. Wygenerowany bon na nocleg zrealizujemy w obiektach, które zgłosiły się do programu.

Zasady korzystania z tanich noclegów na Podlasiu

Bony będzie można wykorzystać na terenie całego województwa podlaskiego. Jakie są jeszcze warunki? Przyznany kod zniżkowy jest przypisany do konkretnego nazwiska. "Bon nie podlega wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek inne środki płatnicze" – ostrzega organizator w regulaminie.

Nie ma więc najmniejszych szans na odsprzedanie go sąsiadowi czy wystawienie na internetowej aukcji. Jeśli nie wykorzystasz przypisanej ci kwoty, pieniądze po prostu przepadną i wrócą do wspólnego budżetu.