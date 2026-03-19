Wojna na Bliskim Wschodzie odbiła się dużym echem w świecie turystyki. Choć działania zbrojne nie obejmują wszystkich popularnych kierunków wypoczynkowych, wielu turystów podchodzi do regionu z dużą ostrożnością. Strach skutecznie studzi plany wyjazdowe, a część osób rezygnuje z podróży, nawet jeśli zagrożenie jest oddalone setki kilometrów od kurortów.
Wojna na Bliskim Wschodzie wystraszyła część turystów. Ludzie nie chcą jeździć w niepewne rejony świata, obawiając się eskalacji konfliktu i nieprzewidywalnej sytuacji. Choć wiele miejsc pozostaje bezpiecznych i funkcjonuje normalnie, to samo ryzyko sprawia, że próbują odwołać wyjazdy lub zmieniają kierunki, co przekłada się na mniejszy ruch turystyczny. Na takie straty nie może pozwolić sobie Egipt.
Egipt walczy o turystów. Próbuje przekonać ich przez media społecznościowe
W związku ze strachem spowodowanym wojną na Bliskim Wschodzie Egipt uruchomił szeroko zakrojoną kampanię komunikacyjną. Ma ona na celu jest podkreślenie stabilności i bezpieczeństwa turystyki w regionie i realizowana jest przez ministerstwo turystyki we współpracy z Egipską Federacją Turystyczną. Zamiast wysokobudżetowych reklam, ministerstwo stawia na krótkie klipy z "prawdziwymi" ludźmi, by pokazać panujący spokój i stabilność.
Jak podaje "Rzeczpospolita", materiały mają być "bezpośrednim i aktualnym obrazem sytuacji", a ich celem jest przeciwdziałanie dezinformacji. W kampanię zaangażowani są także urzędnicy – minister turystyki analizuje publikowane nagrania i monitoruje poziom satysfakcji odwiedzających.
Biura podróży także próbują przekonać turystów do Egiptu
Nie tylko państwo działa na rzecz poprawy wizerunku. Biura podróży wprowadzają rozwiązania, które mają zmniejszyć obawy klientów. Przykładowo touroperator Join UP umożliwia klientom darmowe odwołanie wyjazdu nawet 48 godzin przed wylotem, jeśli rezerwacja została dokonana w określonym terminie.
W ofertach Join UP pojawiają się też elastyczne pakiety, takie jak "Pakiet Flexi", pozwalający na wielokrotne i bezpłatne zmiany – od daty wyjazdu, przez hotel, aż po kierunek podróży. Podobne rozwiązania ma także Itaka, oferując możliwość zmiany planów do 22 dni przed wyjazdem. To pokazuje, że branża nie walczy już tylko ceną, ale i poczuciem bezpieczeństwa klientów.