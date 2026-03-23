Butelkomaty w IKEA rozwaliły system kaucyjny na łopatki

Szwedzka sieć sklepów IKEA wprowadziła butelkomaty, które biją na głowę konkurencję swoją prostotą w zwracaniu kaucji. To rozwiązanie, na jakie czekali wszyscy zmęczeni kolekcjonowaniem papierowych paragonów i kodów rabatowych, które łatwo zgubić lub całkowicie o nich zapomnieć.

Nowoczesne butelkomaty działają już w każdym z 11 stacjonarnych sklepów IKEA w Polsce. Kaucję za zwrócone butelki i puszki otrzymamy tam bezpośrednio na nasze konto bankowe – i to w kilka sekund.

IKEA stawia na terminale zamiast drukarek

Automat w IKEA to prawdziwe ułatwienie życia. Zamiast drukować papierowy kod, który musielibyśmy później skanować przy kasie, maszyna prosi nas o przyłożenie karty płatniczej do terminala. Pieniądze za zwrócone opakowania lądują po prostu bezpośrednio na naszym koncie. Jeśli jednak ktoś woli tradycyjną gotówkę, też nie ma problemu – wystarczy zgłosić się z prośbą o wypłatę do restauracji sklepu.

Urządzenia te przyjmują plastikowe butelki PET o pojemności do 3 litrów oraz puszki do 1 litra. Warto jednak pamiętać, że automat IKEA nie przyjmuje butelek szklanych – te musimy oddać w innych punktach.

Jak to robią inni? Bony i kupony

Dla porównania, w większości innych sieci handlowych, takich jak Lidl czy Biedronka, proces zwrotu kaucji wygląda nieco inaczej. Tamtejsze butelkomaty działają na zasadzie rozpoznawania kodów kreskowych EAN na niezgniecionych opakowaniach. Po wrzuceniu butelki automat drukuje bon rabatowy o wartości kaucji. Taki kupon można wykorzystać wyłącznie w danej sieci sklepów przy kolejnych zakupach lub poprosić o wypłatę gotówki.

Czasem systemy te są powiązane z dodatkowymi promocjami, ale ich główną wadą pozostaje konieczność pilnowania papierowego wydruku, który IKEA sprytnie wyeliminowała.

Na czym polega system kaucyjny? Przypominamy

Wszystko to dzieje się w ramach ogólnopolskiego systemu kaucyjnego, który ruszył 1 października 2025 roku. To nie tylko wygoda dla nas, ale przede wszystkim konieczność ekologiczna wymuszona przez unijną dyrektywę SUP. Polska musi osiągnąć konkretne poziomy selektywnej zbiórki: 77 proc. w 2025 roku i 90 proc. do 2029 roku. Systemem objęte są:

butelki plastikowe (PET) jednorazowego użytku do 3 litrów, puszki metalowe (aluminiowe i stalowe) do 1 litra, butelki szklane wielokrotnego użytku do 1,5 litra.