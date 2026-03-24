Właściciele domów będą mogli dostać nawet 8000 zł. Pieniądze można wydać na system gospodarowania wody deszczowej Fot. Milos Ruzicka / Shutterstock

Właściciele domów już za chwilę będą mogli zgłaszać się po pieniądze w ramach programu Mikroretencja. Do zgarnięcia jest maksymalnie 8 tys. zł, które może posłużyć na niemal całkowite sfinansowanie instalacji służącej do gromadzenia i wykorzystania deszczówki na działce.

Woda opadowa lub ta z roztopów to nie zawsze tylko problem, ale też okazja do oszczędzania. Deszczówkę można np. wykorzystać do podlewania trawnika (jest nawet lepsza niż kranówka) czy mycia auta. Zwłaszcza w czasie okresowych suszy. Nie trzeba samemu wykładać całej kwoty na wyposażenie się w nowoczesny system. Lwią część pieniędzy będzie można zgarnąć z nowego programu.

Dofinansowanie do deszczówki 2026 . Kto może dostać pieniądze?

W ramach ogólnopolskiego programu Mikroretencja jest do rozdania 173 milionów złotych pochodzących z funduszy europejskich. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podaje, że wsparcie skierowane jest bezpośrednio do właścicieli, współwłaścicieli i użytkowników wieczystych domów mieszkalnych.

Dotacja może pokryć niemal całość wydatków na modernizację lub budowę nowego systemu gromadzenia i wykorzystania deszczówki. "Dotacja dla osób fizycznych wyniesie 90 proc. kosztów kwalifikowanych instalacji" – czytamy w oficjalnym komunikacie NFOŚiGW. Maksymalnie na jedno gospodarstwo domowe można zyskać równe 8000 zł.

Na co można przeznaczyć pieniądze z dotacji ?

NFOŚiGW zaznacza, że pieniądze z dotacji można przeznaczyć na zakup materiałów, kompleksowy montaż oraz ostateczne uruchomienie instalacji. Co konkretnie będzie można sfinansować?

Systemy chwytające deszczówkę bezpośrednio z nieprzepuszczalnych powierzchni, takich jak dachy, podjazdy czy chodniki. Zbiorniki magazynujące opady o łącznej pojemności wynoszącej minimum 2 metry sześcienne. Infrastrukturę służącą do retencji wody prosto w gruncie, w tym specjalistyczne drenaże, studnie chłonne, zbiorniki otwarte oraz skrzynki rozsączające. Sprzęt ułatwiający codzienne wykorzystanie z domowych zapasów wody, taki jak pompy, centrale dystrybucji i zraszacze ogrodowe.

Jest jeden główny warunek: wykorzystywana woda musi bezwzględnie pozostać na terenie naszej nieruchomości. Nie można odprowadzać nadmiaru deszczówki do kanalizacji (wyjątkiem są sytuacje awaryjne). Jest to surowo zakazane niezależnie od tego, czy mamy nowoczesną instalację czy też nie.

Kiedy ruszą nabory wniosków na dofinansowanie ?

Pierwszy etap mamy już za sobą. NFOŚiGW zakończył nabór wniosków wśród oddziałów wojewódzkich. Teraz to one zorganizują i ogłoszą właściwe nabory dla mieszkańców. Właściciele nieruchomości będą ubiegać się o środki w II kwartale tego roku. Nabór ruszy więc najwcześniej w kwietniu i potrwa najpóźniej do czerwca.

"O dokładnej dacie rozpoczęcia naboru będziemy informować na naszej stronie internetowej. Budżet programu w naszym województwie to 5,1 mln zł" – zapowiada w swoim komunikacie WFOŚiGW w Zielonej Górze. Dlatego każdy właściciel domu musi regularnie śledzić stronę swojego funduszu.

Każdy, kto już wybudował sobie system do deszczówki ma też czas na przejrzenie papierów. Program Mikroretencja dotyczy również inwestycji już zakończonych, a podpisywana umowa od razu posłuży jako jej rozliczenie.