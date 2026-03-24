Ogromne utrudnienia na lotniskach w Hiszpanii. Turyści muszą być gotowi na utrudnienia

Hiszpania to ulubiony kierunek wyjazdowy Polaków. Do słońca, ciepła i tamtejszego klimatu uciekamy przez cały rok, a jednym z okresów wzmożonego ruchu jest Wielkanoc. Jeżeli planujecie tam lecieć w najbliższym czasie, bądźcie gotowi na duże utrudnienia na wszystkich najważniejszych lotniskach.

Hiszpania niezmiennie pozostaje ulubionym kierunkiem Polaków. Latamy tam na city breaki, wakacje, ale i długie weekendy, w tym właśnie na święta. Wielkanoc to idealna okazja na ucieczkę od nudnych obchodów w gronie rodzinnym i cieszenie się piękną pogodą oraz katalońskim lub andaluzyjskim klimatem. Jednak niezależnie od tego, czy lecicie do Barcelony, Malagi, Alicante czy na Wyspy Kanaryjskie, najpewniej będziecie musieli zmierzyć się z poważnymi utrudnieniami.

Hiszpania z ogromnymi utrudnieniami na lotniskach. Zacznie się 27 marca

Hiszpańskie lotniska pękają w szwach. Przed rokiem kraj ten odwiedziło blisko 100 mln osób, a zainteresowanie nie słabnie. Wielkanoc jest tam jednym ze szczytów turystycznych i nawet zniszczenia związane z wyjątkowo silną burzą na Wyspach Kanaryjskich nie zniechęcają podróżnych. Większym problemem mogą być strajki, które rozpoczną się na tamtejszych lotniskach już w piątek 27 marca.

Protesty rozpoczną wówczas trzy związki zawodowe współpracujące z dwiema firmami – Groundforce i Menzies. Obie firmy zatrudniają pracowników obsługi naziemnej, którzy domagają się podwyżek płac. Ponieważ negocjacje nie doprowadziły do porozumienia, osoby zatrudnione na 20 hiszpańskich lotniskach (w tym m.in. w Barcelonie, Madrycie, Maladze, Alicante i na Majorce) rozpoczną akcję protestacyjną. W zależności od firmy będzie ona jednak przebiegała inaczej.

Pracownicy Menzies będą protestować w weekend 28–29 marca, a także od 2 do 6 kwietnia. Zwłaszcza ten drugi termin będzie trudny, ponieważ przypada na okres Wielkanocy, kiedy do Hiszpanii przylatuje najwięcej turystów. Zatrudnieni przez Groundforce będą natomiast strajkować znienacka, w wybranych godzinach, zaczynając od piątku 27 marca. Dla podróżnych to fatalne informacje.

Odwołane i opóźnione loty w Hiszpanii. Pasażerowie muszą być gotowi na wszystko

Niestety, z powodu nieregularności strajków i organizowania ich przez różne podmioty, trudno jest oszacować dokładne konsekwencje dla podróżnych. Biorąc jednak pod uwagę, że pracownicy obu firm zajmują się odprawą, boardingiem, obsługą bagażu, tankowaniem, sprzątaniem i transportem, można spodziewać się przede wszystkim ogromnych kolejek oraz opóźnień.

Zwłaszcza jeśli podróżujecie z bagażem rejestrowanym, bądźcie gotowi na to, że będziecie musieli czekać na niego w porcie znacznie dłużej. W przypadku wylotu z Hiszpanii z dodatkową walizką, lepiej przyjedźcie na lotnisko wcześniej, ponieważ kolejki do odprawy mogą być bardzo długie.

