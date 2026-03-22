Turyści w Pałacu Branickich w Białymstoku
Podlaski Bon Turystyczny – pierwsza tura za nami, kiedy kolejne?

2 minuty i 7 sekund – tyle czasu trwał pierwszy, wiosenny nabór na tegoroczny Podlaski Bon Turystyczny. Całkowity budżet w pierwszej turze wyniósł 800 tys. zł i z tej puli skorzysta ponad 2600 osób. Kolejne tury programu obejmą sezony letni, jesienny i zimowy.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Rejestracja do pierwszej tury nowej edycji Podlaskiego Bonu Turystycznego wystartowała w sobotę 21 marca o godz. 11:00. Jak poinformowali przedstawiciele Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (PROT), pieniądze rozeszły się w zaledwie 2 minuty i 7 sekund. Na początek do podziału było 800 tys. zł i w tym czasie wygenerowano 2667 bonów.

Podlaski Bon Turystyczny 2026 rozszedł się jak świeże bułeczki

– Widać, że nasi sąsiedzi chętnie do nas przyjeżdżają – skomentowała prezeska PROT Katarzyna Sadowska w rozmowie z PAP, cytowana przez Business Insider. Jak dodała, największe zainteresowanie wykazali mieszkańcy województw mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, pomorskiego, łódzkiego i wielkopolskiego.

Bony, które Polakom udało się wygenerować w sobotę, są ważne od 1 kwietnia do końca czerwca tego roku. Dopłata wynosi 300 zł na osobę, ale trzeba pamiętać o wymogu dotyczącym długości pobytu. Aby zniżka na hotel zadziałała, musimy zarezerwować przynajmniej dwie noce. Przypomnijmy, że budżet całej tegorocznej akcji wynosi 2,2 mln zł, a organizatorzy podzielili sumę na trzy odrębne etapy. W każdym z nich czeka na nas inna pula środków i nieco inne warunki finansowe.

Ta prezentuje się harmonogram kolejnych dwór tur programu w 2026 roku:

  • II tura (1 lipca – 31 sierpnia): do zgarnięcia 300 zł, w puli znalazło się niespełna 400 tys. zł, nabór ruszy 20 czerwca,
  • III tura (1 września – 31 grudnia): do zgarnięcia 400 zł, w puli jest 1 mln zł, nabór ruszy 22 sierpnia.

    • W szczycie letniego sezonu bon trafi do 1333 turystów, a jesienią i zimą wyższa kwota wsparcia finansowego obejmie 2500 osób. Łącznie daje to 6500 bonów na tańszy urlop. Tu ważna uwaga: w trzeciej jesienno-zimowej turze Podlaskiego Bonu Turystycznego również trzeba zarezerwować pobyt na co najmniej dwie noce, a w drugiej turze (środek wakacji) – przynajmniej trzy noce.

    Bon turystyczny to hit w Polsce. Jakie są zasady?

    "Celem Programu jest wsparcie podlaskiej branży turystycznej poprzez zwiększenie ruchu turystycznego w województwie podlaskim oraz promocja województwa podlaskiego, jako atrakcyjnego celu turystycznego" – czytamy na oficjalnej stronie.

    I jak pokazuje zakończona w kilka minut pierwsza tura, Polacy są głodni tanich podróży po kraju. Walka o dopłaty zawsze jest zacięta i wiele osób musi obejść się smakiem. Nic dziwnego, w końcu to szansa na zaoszczędzenie kilkuset złotych na noclegu. A dodajmy, że w ubiegłym roku na Podlasiu pieniądze w każdej turze również rozpływały się w zaledwie kilka minut.

    Z dopłat może skorzystać każdy pełnoletni obywatel mieszkający w Polsce. I na koniec kilka cennych uwag dotyczących kolejnych tur:

  • we wniosku trzeba podać kilka kluczowych informacji: system poprosi o imię i nazwisko z dowodu, adres e-mail, zamieszkiwane województwo oraz numer komórkowy, a po wysłaniu wniosku nie będzie można zmienić podanych danych,
  • kliknięcie przycisku "wyślij" nie gwarantuje jeszcze bonu – o ostatecznym przydziale decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostępność budżetu w danej turze,
  • jeśli załapiesz się na wolną pulę, dostaniesz sms-a z czterocyfrowym kodem autoryzacyjnym – to właśnie jego poprawne przepisanie na stronie ostatecznie pieczętuje przyznanie wsparcia,
  • gdy system zaakceptuje wniosek, na ekranie pojawi się 14-znakowy kod bonu – organizatorzy radzą, aby natychmiast zrobić zdjęcie lub zrzut ekranu, by nic nam nie umknęło,
  • w ciągu maksymalnie 12 godzin plik wyląduje też na naszej skrzynce mailowej – wygenerowany bon na nocleg zrealizujemy w obiektach, które zgłosiły się do programu,
  • przyznany kod zniżkowy jest przypisany do konkretnego nazwiska – bon nie podlega wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek inne środki płatnicze,
  • jeśli twoja rezerwacja będzie tańsza niż wartość przyznanej ulgi, system pokryje jedynie rzeczywisty koszt usługi – reszty gotówki nie odzyskasz, warto więc rozważyć zarezerwowanie dłuższego wypoczynku lub w nieco droższych obiektach.