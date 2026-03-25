Trafiono szóstkę w Lotto.

We wtorek 24 marca w losowaniu Lotto padła główna wygrana. Jeden z graczy stał się nowym polskim milionerem, a jego konto zasiliła ośmiocyfrowa kwota. Szczęśliwemu zwycięzcy w Lotto udało się wytypować sześć cyfr, które następnie wylosowała maszyna.

Główna wygrana w Lotto oznacza koniec kumulacji – pula wraca do gwarantowanej, czyli 2 milionów złotych. Gracz, któremu udało się wytypować "szóstkę" wskazaną następnie przez maszynę losującą, jest największym szczęśliwcem. Ale główna wygrana padła także, i to dwukrotnie, w Lotto Plus. Sporo osób trafiło również piątkę.

Nowi zwycięzcy Lotto i Lotto Plus

Kumulacja w Lotto została rozbita, a sześć szczęśliwych cyfr wytypował jeden gracz. To oznacza, że główna wygrana w wysokości 32 060 068,20 zł należy w całości do niego. Stanowi to piątą co do wysokości wygraną w historii loterii i najwyższą od kumulacji z grudnia 2022 roku. Piątkę trafiły za to 134 osoby, a każda z nich otrzyma 5173 zł.

Ale to nie koniec, bo szczęście uśmiechnęło się też do graczy, którzy puścili los w Lotto "z Plusem". Otóż w Lotto Plus główną wygraną, czyli 1 000 000 zł, otrzyma dwóch graczy. Tymczasem 117 kolejnych trafiło pięć cyfr, a co za tym idzie, każda z nich wygrała 3500 zł.

Podatek od wygranych w Lotto

Pamiętajmy, że od każdej większej wygranej w Lotto (powyżej 2280 zł) odprowadzany jest jeszcze podatek. Gracz nie musi się jednak tym przejmować, bo zostanie mu wypłacona kwota pomniejszona o jego wysokość. Totalizator Sportowy odprowadza 10-procentowy podatek od wygranej do skarbówki.

Wyniki losowania Lotto z 24 marca

Lotto: 09, 13, 16, 17, 38, 45

Lotto Plus: 07, 16, 21, 25, 34, 37

Multi Multi (14:00): 04 (plus), 10, 14, 21, 24, 25, 28, 30, 39, 43, 46, 50, 51, 53, 56, 60, 62, 63, 68, 77

Multi Multi (22:00): 01, 06, 08 (plus), 10, 11, 18, 20, 22, 25, 27, 44, 49, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 74, 80

Kaskada (14:00): 02, 03, 07, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24

Kaskada (22:00): 06, 07, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24

Mini Lotto: 10, 12, 27, 38, 41

Ekstra Pensja: 06, 07, 13, 15, 30 oraz 03

Ekstra Premia: 11, 13, 16, 22, 35 oraz 02

Najwyższa główna wygrana w Lotto w Polsce

Wtorkowa kumulacja robiła wrażenie i plasuje się w czołówce pod względem kwoty, ale rekordzistą pozostaje gracz ze Skrzyszowa. W 2017 roku wygrał on 36,7 mln zł. Dwa lata wcześniej, w 2015 roku, w Ziębicach jeden z graczy trafił szóstkę wartą 35,2 mln zł. Na trzecim miejscu uplasował się gracz z Gdyni, który w 2012 roku otrzymał wygraną w wysokości 33,8 mln zł. Czwarta największa wygrana Lotto należy do osoby z Kętrzyna, która w grudniu 2022 roku rozbiła kumulację w wysokości 33,4 mln zł. Zwycięzca z wtorku, 24 marca, uplasował się na piątym miejscu.

