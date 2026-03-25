Choć Liguria to popularny region Włoch, na jej mapie wciąż istnieją nieodkryte perełki

Choć mówią, by nie oceniać książki po okładce, prawda jest jedna – pierwsze wrażenie jest często tym, co ma największą siłę oddziaływania. Przekonali się o tym mieszkańcy jednego z miasteczek we Włoszech, którego nazwa przez lata wprowadzała turystów w błąd. Miało to na tyle duże konsekwencje, że w tym roku postanowili ją zmienić.

Vallecrosia to urokliwe miasteczko we włoskiej Ligurii. Na pierwszy rzut oka wygląda jak atrakcyjny kierunek turystyczny. Jest położone bezpośrednio nad morzem. Dodatkowoznajduje się też w pobliżu popularnych kurortów. Mimo tego do tej pory było raczej omijane przez odwiedzających. Wszystko za sprawą… algorytmów wyszukiwarek, które wprowadzają turystów w błąd.

Vallecrosia zmienia się na "Vallecrosia al Mare". Nowa nazwa ma przyciągnąć turystów

Nie od dziś wiadomo, że internet stał się głównym narzędziem w planowaniu podróży Dlatego sposób, w jaki atrakcje pozycjonują się w wyszukiwarce, ma ogromne znaczenie dla ich popularności. Widać to doskonale na przykładzie miasteczka Vallecrosia, którego nazwa zawiera w sobie słowo "valle". Po włosku oznacza to "dolina", co sprawia, że wyszukiwarka klasyfikuje to miejsce jako region górski.

Przy wyszukaniu nazwy tego miasta w przeglądarce, turyści otrzymywali do tej pory przede wszystkim informacje nt. krajobrazów górskich i dolin. Nie działa to dobrze dla PR-u miasteczka, które chciałoby być docenione przede wszystkim za swoje plaże i duży potencjał turystyczny. Dlatego wkrótce ma się to zmienić.

23 marca burmistrz Fabio Perrii zainicjował referendum, w którym pytał mieszkańców o opinię. Wyniki były jednoznaczne. 55 proc. mieszkańców opowiedziało się za tym, by nazwa miastea została zmieniona. Od teraz ma nazywać się ono Vallecrosia al Mare, co po włosku oznacza "Vallecrosia nad morzem". Bardziej dosłownie się chyba nie dało.

Nieodkryta perełka Włoch. Co warto zobaczyć w Vallecrosia al Mare?

Myląca nazwa przez lata sprawiała, że Vallecrosia al Mare pozostała raczej cichym, nieodkrytym kierunkiem na mapie Włoch. Chociaż miasteczko oferuje wiele opcji zakwaterowania, wśród których szczególnie popularne są kempingi, do tej pory stanowiło ono przede wszystkim bazę wypadową do większych kurortów, takich jak Ventimiglia i Bordighera.

W najbliższych latach może się to zmienić. Już teraz Vallecrosia al Mare oferuje atrakcje, które mogą zaciekawić turystów. Chodzi nie tylko o urokliwą plażę Libera delle Sabbie Dorate. Miłośników historii może zainteresować również Vallecrosia Alta, czyli historyczna część miasta, która pozwala poczuć klimat średniowiecznej Ligurii. Miasto ma też opcje dla aktywnych, np. liczne trasy rowerowe, pozwalające podziwiać śródziemnomorskie krajobrazy.