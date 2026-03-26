Sklep Żabka już niebawem pojawi się na polskim lotnisku Fot. aileenchik/Shutterstock

Żabka to jeden z najpopularniejszych sklepów w Polsce. Znamy go z naszych osiedli i lubimy za szybkie hot-dogi i możliwość zbierania żappsów. W tym roku popularna sieć ma pojawić się na jednym z polskich lotnisk. I nie, nie będzie to Warszawa. Oddział nie będzie też przypominał zwykłej Żabki.

REKLAMA

Jak podaje Fly4free.pl, placówka ma powstać w strefie ogólnodostępnej lotniska, czyli jeszcze przed kontrolą bezpieczeństwa. Oznacza to, że miłośnicy zielonego sklepu będą mogli go odwiedzić zaraz po przyjeździe na lotnisko, jeszcze zanim przejdą kontrolę bezpieczeństwa. Według najnowszych doniesień umowa na otwarcie pierwszego sklepu została już podpisana. Prace w terminalu mają ruszyć niedługo, ale nieznana jest jeszcze dokładna data otwarcia lokalu. Wiadomo za to, jak będzie wyglądał.

Pierwsza Żabka na lotnisku we Wrocławiu. Będzie miała specjalny format

Ku zaskoczeniu niektórych, pierwsza lotniskowa Żabka nie powstanie na lotnisku Chopina w Warszawie, które obsługuje najwięcej pasażerów i połączeń w kraju. Znany sklep pojawi się za to w porcie im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu. Jest to jak na razie jedyne lotnisko, na którym planowane jest otwarcie sklepu. Dalsza ekspansja ma zależeć od wyników we Wrocławiu.

REKLAMA

Co ciekawe, wrocławska Żabka nie będzie klasycznym sklepem, na jaki możemy natrafić w wielu miastach w Polsce. Jego lotniskowa wersja będzie należała do sieci Nano, która w całej Polsce ma jedynie ok. 50-60 lokacji. Żabka Nano to tzw. sklep bezobsługowy, który wykorzystuje kamery i sztuczną inteligencję, by obsłużyć klientów bez udziału pracownika.

Zakupy w mniej niż minutę. Żabka na lotnisku będzie ekspresowa

Jak wyglądają zakupy w takim sklepie? Przed wejściem do środka konieczne jest podanie danych naszej karty płatniczej, na której następnie zostanie zablokowane 15 zł. Po zatwierdzeniu karty otwierają się drzwi i wtedy pod okiem licznych kamer możemy zrobić tradycyjne zakupy, po prostu wybierając z półek interesujące nas produkty.

REKLAMA

Różnica ze zwykłym sklepem jest jedna – przedmiotów zabranych z półek nie musimy skanować ani podchodzić z nimi do kasy. Po wyjściu na zewnątrz odpowiednia kwota zostanie po prostu pobrana z naszego konta. Technologia ta sprawia, że zakupy w Żabce Nano zazwyczaj trwają mniej niż minutę. Jest to na pewno dobre rozwiązanie na lotnisku, gdzie szczególnie zależy nam na czasie.