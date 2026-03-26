Baraże MŚ 2026. Mecz Polska - Albania. Reprezentacja zmierzy się na Narodowym o awans do mistrzostw świata w piłce nożnej.

Polska znów musi walczyć o awans do wielkiego turnieju przez baraże. Choć kibice marzyli o spokojnej kwalifikacji, rzeczywistość od lat wygląda podobnie. Tym razem rywalem na Stadionie Narodowym jest Albania, a stawką nie tylko zwycięstwo, ale i przedłużenie marzeń o mundialu. Mecz o 20:45 – czy uda się wygrać?

Na Stadionie Narodowym 26 marca o 20:45 Polska zagra kolejny w swojej historii "mecz o wszystko". W kadrze jedno duże zaskoczenie, sporo sprawdzonych piłkarzy na przetestowanych pozycjach, ale rywal trudny – Albania. Jakie więc mamy szanse i dlaczego nie będzie to piękny futbol?

– Ostatnie lata nauczyły nas, że ta rywalizacja zawsze toczy się przez baraże. Każdy selekcjoner coś poprawiał po poprzedniku, ale ostatecznie dowoziliśmy wyniki. Teraz znów jesteśmy w tym samym miejscu i liczymy, że te dwa mecze nas tam zaprowadzą. To będzie jednak ogromna nerwówka – ocenia w "Rozmowie naTemat" Piotr Domagała, redaktor Futbolove.

Jak dodaje, choć Polska ma doświadczenie, to presja tego meczu zmienia wszystko. Tu nie ma miejsca na błędy, ani marginesu na poprawki.

Klucz to defensywa

Najwięcej pytań dotyczy obsady bramki, ale Domagała uspokaja – Kamil Grabara może być właściwym wyborem. Prawdziwym wyzwaniem będzie jednak cała linia defensywna i odporność psychiczna zespołu.

– To jest mecz czteroletniego cyklu. Masz 90 minut i nie możesz się pomylić. Historia baraży pokazuje, że często decyduje jeden gol i jeden moment. Wyobrażam sobie scenariusz 1:0, gdzie wszystko rozstrzygnie jedna akcja – podkreśla dziennikarz Futbolove.

Presja większa niż kiedykolwiek

Choć Polska jest faworytem, to właśnie na niej ciąży większa odpowiedzialność. Albania potrafi grać defensywnie i nie oddaje łatwo punktów.

– To my musimy, bo mamy lepszych piłkarzy i historię występów na wielkich turniejach. Albania może, ale nie musi. Dlatego presja będzie gigantyczna, a to może być najtrudniejszy element tego meczu – zaznacza Domagała.

Lewandowski i ostatnia szansa?

W tle pozostaje jeszcze jeden ważny wątek – przyszłość Roberta Lewandowskiego w reprezentacji. Mundial mógłby być symbolicznym domknięciem jego kariery w kadrze.

