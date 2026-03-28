Choć wydaje się, że najbardziej znane "krzywe" budowle świata już nas nie zaskoczą, Grecja skrywa miejsce, które potrafi wywołać prawdziwy zawrót głowy. I to dosłownie. Jest jednak pewien haczyk: wejście tam jest dość ryzykowne.

Budowle takie jak Krzywa Wieża w Pizie od lat przyciągają turystów z całego świata. Jednak w ostatnim czasie coraz większą popularność zdobywa mniej oczywista atrakcja – kościół, który przechyla się jeszcze bardziej niż słynna włoska wieża. To jeden z wielu interesujących punktów na mapie Grecji, który nie został jeszcze do końca odkryty przez turystów. Wszystko przez dramatyczne wydarzenia sprzed kilkunastu lat.

Panagia Theotokos w Grecji. Kościół, który przetrwał katastrofę

Mowa o świątyni Panagia Theotokos, znajdującej się w opuszczonej wiosce Ropoto w regionie Tesalia w Grecji. Dziś to jedno z najbardziej surrealistycznych miejsc w kraju. Kościół przechylony jest pod kątem aż 17 stopni – to znacznie więcej niż w przypadku słynnej budowli we Włoszech. Spacer po jego wnętrzu stanowi wyzwanie nawet dla osób o świetnym poczuciu równowagi.

Historia tego miejsca sięga 2012 roku, kiedy potężne osunięcie ziemi doprowadziło do zniszczenia niemal całej wioski. W samym środku katastrofy przetrwał jeden budynek – kościół Panagia Theotokos. Mimo ogromnego przechyłu nie zawalił się i do dziś pozostaje niemal nienaruszony. Dla wielu to coś więcej niż przypadek. Byli mieszkańcy mówią wręcz o cudzie. Dziś opuszczone Ropoto znów przyciąga ludzi, głównie dzięki mediom społecznościowym. Nagrania osób próbujących utrzymać równowagę wewnątrz świątyni szybko stają się viralami.

Krzywy kościół w Grecji zwiedzasz na własną odpowiedzialność. Nietrudno tam dotrzeć

Ropoto znajduje się w środkowej części Grecji, około 3 godziny jazdy samochodem z Saloników, bądź 4 godziny z Aten. Najłatwiej dotrzeć tam własnym autem, a najlepszą bazą wypadową jest miasto Trikala lub pobliska Kalambaka. Trasa prowadzi przez miejscowość Pyli, a końcowy odcinek to górskie drogi, które są często w złym stanie. Wstęp na teren wioski i do kościoła jest bezpłatny, ale odbywa się na własną odpowiedzialność. Nie ma tam żadnej infrastruktury turystycznej – brak sklepów, toalet czy zabezpieczeń.

