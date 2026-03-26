Już niedługo fala Potterheads zaleje znane atrakcje Fot. nugastaia/Shutterstock

Harry Potter to klasyk, który od lat porywa kolejne pokolenia młodych widzów i czytelników. Przez 25 lat od premiery pierwszej książki świat fanów Harry'ego Pottera rozrósł się do niebotycznych rozmiarów. W tym roku HBO na nowo porwie nas w świat czarodziejów, a w konsekwencji na nowo ożyje też turystyka związana z tą produkcją.

Na kanale HBO Max Polska na YouTube można już zobaczyć zwiastun serialu nowego serialu. Jak pisaliśmy w naTemat, twórcy postarali się, by w nadchodzącej odsłonie ukazać klimat oryginalnej historii. Serialowy reboot pojawi się na kanale HBO i w serwisie HBO Max już w Boże Narodzenie 2026. Aby jeszcze przed premierą poczuć klimat czarodziejskiego świata, warto już dziś odwiedzić znane miejscówki z Harry'ego Pottera. Chodzi nie tylko o lokalizacje w Wielkiej Brytanii, w których powstały zdjęcia do filmu. Fani na całym świecie przez lata zbudowali szeroką sieć atrakcji, które pozwalają przenieść się w świat Hogwartu bez konieczności dalekiej podróży. Co ciekawe, znajdują się one także w Polsce.

Anglia, Warner Bros Studio, Stacja King's Cross. To tam narodził się Harry Potter

Dla osób, które chcą jak najbardziej zbliżyć się do historii znanego czarodzieja, najbardziej atrakcyjna okaże się z pewnością wycieczka do Wielkiej Brytanii. To właśnie tam na Stacji King's Cross w głowie J.K. Rowling narodził się pomysł na sagę o "chłopcu, który przeżył".

Na dworcu znajdziemy peron 9 ¾ – portal, przez który czarodzieje przechodzili, by złapać pociąg do Hogwartu. W prawdziwym życiu znajduje się tam atrakcja turystyczna z wózkiem znikającym w ścianie dworca, przy którym ustawiają się kolejki fanów, żeby zrobić pamiątkowe zdjęcie. Jeżeli jesteśmy już w Londynie, warto odwiedzić również Leadenhall Market. To właśnie ta ulica stała się pierwowzorem Ulicy Pokątnej, na którą czarodzieje wybierali się, by zrobić zakupy na nowy rok szkolny.

Jeżeli mamy więcej czasu, na naszej liście powinna znaleźć się również wycieczka do Oxfordu. To miasto uniwersyteckie ze swoimi zabytkowymi budynkamiposłużyło jako inspiracja dla Wielkiej Sali oraz biblioteki Hogwartu.

Podróżując dalej śladami młodego czarodzieja trzeba dotrzeć do Szkocji. Znajduje się tam Wiadukt Glenfinnan, słynny most, po którym przejeżdża filmowy Ekspres do Hogwartu. Dziś można tam zobaczyć przejazd parowozu Jacobite Steam Train, który przypomina oryginalny Hogwart Express. Dodajmy, że Szkocja już teraz przeżywa spore zainteresowanie fanów serialiw związku z premierą ostatniego sezonu "Outlandera". Ta produkcja także ma wielu fanów, a premiera nowego Harry'ego Pottera tylko dodatkowo napędzi turystykę.

Hogwart w Polsce. Nie musimy wyjeżdżać za granicę, by znaleźć się w świecie Harry'ego Pottera

Jednak przez lata także Polska dorobiła się miejsc, które chętnie odwiedzają fani brytyjskiej historii. Chodzi m.in. kawiarnie inspirowane czarodziejskim światem, których w polskim miastach mamy całkiem sporo (np. Dziórawy Kocioł w Krakowie, Magiczna kawiarnia w Łodzi czy Zaklątek w Warszawie). To również miejsca, do których regularnie zjeżdżają się fani oryginalnej historii.

