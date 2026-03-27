Polacy uwielbiają Grecję. Szczególnie upodobali sobie jej wyspy. Jednak miejsca takie jak Rodos i Kreta są w sezonie oblegane przez turystów. Często zapominamy o tym, że greckie archipelagi mają do zaoferowania także inne, mniej znane lokalizacje, niedotknięte jeszcze masową turystyką.
Wyspa, o której mowa, znana jest z długowieczności swoich mieszkańców. Jest to jedno z pięciu miejsc na świecie, w których ludność regularnie dożywa zaawansowanego wieku – co trzecia osoba osiąga wiek 90 lat. Nic dziwnego: spokój, brak tłumów, otoczenie natury i pięknych krajobrazów z pewnością wpływają na zdrowie i jakość życia. Tych dobrodziejstw doświadczyć mogą także turyści.
Autentyczna Grecja z dala od komercyjnych szlaków
Wyspa Ikaria to grecka wyspa na Morzu Egejskim. Zgodnie ze znanym ze szkoły mitem, to właśnie w jej pobliżu miał spaść do morza Ikar. To również tej historii wyspa zawdzięcza swoją nazwę.
Choć Ikarię co roku odwiedzają turyści, miejsce to pozostaje raczej cichą i nie całkiem odkrytą częścią Grecji. Zamieszkana przez niecałe 9 tys. mieszkańców wyspa pozwala zobaczyć życie Greków z dala od turystycznego szumu i tłoku, na jaki możemy natrafić na przykład w Atenach. Podobnej ucieczki od masowej turystyki możemy szukać także na Kefalonii.
Agios Kirikos, Armenistis, kościół Agios Nikolaos. Ikaria ma do zaoferowania wiele atrakcji
Choć nie tak popularna jak inne wyspy Grecji, Ikaria może poszczycić się wieloma atrakcjami. Należy do nich na przykład miasteczko Agios Kirikos, stolica i zarazem największa miejscowość wyspy. To właśnie tam w sezonie można spotkać najwięcej turystów.
Na osoby, które wolą zapuścić się nieco dalej, ok. 50 km od stolicy czeka wioska Armenistis. Zamieszkana przez jedynie 70 osób miejscowość przyciąga turystów urokliwym portem i zabytkowym kościołem Agios Nikolaos. Miłośnicy plaż i turkusowych mórz mogą natomiast być zaskoczeni tym, że Ikaria posiada własne… Seszele. Seychelles Beach (Paralía Seychélles) to kamienista plaża na południowym wybrzeżu Ikarii, która – choć trudno dostępna – zachwyca widokami i turkusową wodą.
Na Ikarię nie dolecimy bezpośrednio z Polski, ale dostęp do tej wyspy nie jest wcale tak trudny, jak mogłoby się wydawać. Posiada ona własne lotnisko i dostaniemy się tam tanimi liniami z przesiadką w Atenach. Cała podróż trwa zazwyczaj od ok. 4,5 do 7 godzin w zależności od czasu oczekiwania na lotnisku.
Inna opcja na dostanie się na Ikarię to skorzystanie z drogi morskiej. Z portu w Pireusie regularnie wypływają rejsy obsługiwane przez firmy takie jak Blue Star Ferries, które zabiorą nas na Ikarię już w 6 do 8 godzin.