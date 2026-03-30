ZUS 30 marca wyłącza jedną z opcji logowania. Jak będzie można wejść na profil platformy eZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował ważny komunikat dotyczący sposobu logowania do swojego serwisu. Internauci bezpowrotnie stracą jedną z dotychczasowych metod dostępu do konta. Właśnie dziś, 30 marca, usługa zostanie oficjalnie wyłączona.

Zmiany dotyczą platformy eZUS, która zastąpiła dotychczasowy system PUE ZUS. To właśnie za sprawą tej strony można łatwo kontaktować się z urzędem i załatwić większość spraw przez internet. Co się zmienia?

Logowanie do eZUS po zmianach. Nowe zasady od 1 kwietnia

Zakład postanowił zrezygnować z jednej z opcji weryfikowania użytkowników. "30 marca wyłączymy możliwość logowania do eZUS kwalifikowanym podpisem elektronicznym" – czytamy w oficjalnym komunikacie ZUS. Opcja jest jeszcze widoczna na stronie, ale jeszcze dziś ma się to zmienić.

Od początku kwietnia użytkownicy będą zmuszeni korzystać z pozostałych metody logowania, które są cały czas dostępne. Na nasz profil w eZUS wejdziemy na trzy sposoby:

login i hasło do profilu eZUS oficjalna aplikacja mobilna urzędu profil zaufany, mObywatel, bankowość lub system login.gov.pl

Czym jest podpis kwalifikowany i jak działa w portalu ZUS

Mimo zmian w samym procesie logowania przy wejściu na konto, "Kwalifikowanym podpisem elektronicznym nadal będzie można podpisywać dokumenty w eZUS" – zapewnia ZUS, uspokajając tym samym przedsiębiorców przesyłających ważne dokumenty i elektroniczne wnioski.

"Podpis kwalifikowany to podpis elektroniczny, który ma moc prawną taką jak podpis własnoręczny" – cyztamy na stronie biznes.gov.pl. W odróżnieniu od zwykłego profilu zaufanego, można dzięki niemu nie tylko wysyłać pisma do urzędu, ale także swobodnie zawierać umowy na odległość czy uczestniczyć w aukcjach na platformach przetargowych.

Co oferuje platforma eZUS dla przedsiębiorców i pracowników?

Platforma Usług Elektronicznych ZUS to centrum zarządzania dla każdego płatnika oraz ubezpieczonego. Przedsiębiorcy mogą tam na bieżąco kontrolować stan firmowych rozliczeń czy przeglądać zwolnienia lekarskie zatrudnionych pracowników. Serwis oferuje też darmową aplikację ePłatnik, ułatwiającą obsługę małych firm, a także pozwala na zgłaszanie umów o dzieło, co od 2021 r. jest wymagane prawem.

Zwykli pracownicy zyskują z kolei wgląd we wszystkie swoje zwolnienia e-ZLA. Mogą tam również znaleźć roczne formularze podatkowe PIT, przesłane bezpośrednio przez ZUS, a także prześledzić pełną historię zgromadzonych składek emerytalnych. Co jeszcze można zrobić na eZUS?

przejrzeć dane zgromadzone w ZUS, przekazać dokumenty ubezpieczeniowe, składać wnioski i otrzymywać na nie odpowiedzi, zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi z ZUS, umawiać się na wizyty w placówce ZUS.

Wygenerowane na profilu potwierdzenia salda są opatrzone specjalną e-pieczęcią urzędu, dzięki czemu każdy bank czy inna instytucja dotacyjna może łatwo i szybko sprawdzić ich autentyczność w internecie.

