Nadchodzi sądny dzień dla pewnej liczby seniorów. ZUS przyjrzy się ich uprawnieniom do otrzymania 13. emerytury. Część osób nie dostanie w tym roku długo wyczekiwanej trzynastki. Sprawdź, jakie wymogi musisz spełnić, by spać spokojnie i nie przejmować się kontrolą ZUS.
Jak co roku, w kwietniu na konta bankowe emerytów i rencistów wpłynie 13. emerytura. Zbliża się więc też kluczowa data – 31 marca. To w tym dniu ZUS zweryfikuje, czy mamy prawo do pobrania "bonusowego" świadczenia.
Sam wiek emerytalny nie wystarczy, by otrzymać trzynastkę. Musi on iść w parze z prawami do poboru jednego ze świadczeń wskazanych przez ZUS. W ramach kontroli sprawdzane będzie między innymi, kto ma zawieszoną wypłatę świadczenia. Może ona wynikać np. ze zbyt wysokiego przychodu dla osób pobierających wcześniejszą emeryturę lub rentę.
Warto pamiętać o nowych limitach przychodu dla emerytów i rencistów. Dopuszczalne progi zostały zaktualizowane 1 marca. Zawieszenie wypłaty wcześniejszej emerytury lub renty grozi w przypadku przekroczeniu 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. ZUS podaje nawet dokładną kwotę – 11957,20 złotych brutto miesięcznie.
Spełniasz te wymogi? Według ZUS możesz spać spokojnie
Trzynasta emerytura przysługuje niezależnie od dochodu, a otrzyma ją każdy, kto 31 marca będzie mieć prawo do wypłaty któregokolwiek z podanych przez ZUS świadczeń długoterminowych, do których należą:
Trzynastka przysługuje niezależnie od jakiegokolwiek wniosku, jest ona przyznawana z urzędu. Warto jednak mieć na uwadze, że w przypadku prawa do więcej niż jednego świadczenia, np. emerytury i renty wypadkowej, odbiorcy świadczenia przysługuje tylko jedna trzynasta emerytura.
Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku renty rodzinnej, która przyznana została więcej niż jednej osobie. Wówczas trzynastka jest dzielona pomiędzy każdą osobę uprawnioną do jej otrzymania.
Ile wyniesie trzynastka w tym roku? Kiedy otrzymasz 13. emeryturę?
Z zasady 13. emerytura jest równa wysokości najniższego świadczenia. Brutto będzie to więc 1978,49 złotych. W zależności od świadczeń wysokość kwoty netto może się różnić pomiędzy poszczególnymi seniorami. Osoby z wyższymi emeryturami mogą otrzymać niższe wypłaty ze względu na pomniejszenie świadczenia o zaliczkę na podatek. Mowa tu o stawkach netto w przedziale od 1560 do 1700 złotych. Natomiast beneficjenci pobierający najniższe świadczenia, mogą dostać kwotę zbliżoną nawet do 1800 złotych.
Termin wypłaty 13. emerytury to kwiecień 2026 roku. Trzynastka przekazywana jest do wypłaty w ramach standardowego harmonogramu dla odbiorców świadczenia. Jak podaje serwis forsal.pl, ze względu na Wielkanoc i układ weekendów, harmonogram wypłat trzynastek w tym roku obejmuje dni: 1 kwietnia, 3 kwietnia, 10 kwietnia, 15 kwietnia, 20 kwietnia i 24 kwietnia.