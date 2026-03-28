ZUS może zabrać ci 13. emeryturę. Kontrola już we wtorek

Nadchodzi sądny dzień dla pewnej liczby seniorów. ZUS przyjrzy się ich uprawnieniom do otrzymania 13. emerytury. Część osób nie dostanie w tym roku długo wyczekiwanej trzynastki. Sprawdź, jakie wymogi musisz spełnić, by spać spokojnie i nie przejmować się kontrolą ZUS.

Sam wiek emerytalny nie wystarczy, by otrzymać trzynastkę. Musi on iść w parze z prawami do poboru jednego ze świadczeń wskazanych przez ZUS. W ramach kontroli sprawdzane będzie między innymi, kto ma zawieszoną wypłatę świadczenia. Może ona wynikać np. ze zbyt wysokiego przychodu dla osób pobierających wcześniejszą emeryturę lub rentę.

Warto pamiętać o nowych limitach przychodu dla emerytów i rencistów. Dopuszczalne progi zostały zaktualizowane 1 marca. Zawieszenie wypłaty wcześniejszej emerytury lub renty grozi w przypadku przekroczeniu 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. ZUS podaje nawet dokładną kwotę – 11957,20 złotych brutto miesięcznie.

Spełniasz te wymogi? Według ZUS możesz spać spokojnie

Trzynasta emerytura przysługuje niezależnie od dochodu, a otrzyma ją każdy, kto 31 marca będzie mieć prawo do wypłaty któregokolwiek z podanych przez ZUS świadczeń długoterminowych, do których należą:

emerytura (w tym emerytura pomostowa, okresowa emerytura kapitałowa oraz emerytura częściowa), renta z tytułu niezdolności do pracy (w tym renta dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz renta wypadkowa), renta szkoleniowa, renta socjalna, renta rodzinna (w tym renta rodzinna po inwalidzie wojennym lub wojskowym oraz renta rodzinna wypadkowa), rodzicielskie świadczenie uzupełniające świadczenie pieniężne dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, świadczenie i zasiłek przedemerytalny.

Trzynastka przysługuje niezależnie od jakiegokolwiek wniosku, jest ona przyznawana z urzędu. Warto jednak mieć na uwadze, że w przypadku prawa do więcej niż jednego świadczenia, np. emerytury i renty wypadkowej, odbiorcy świadczenia przysługuje tylko jedna trzynasta emerytura.

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku renty rodzinnej, która przyznana została więcej niż jednej osobie. Wówczas trzynastka jest dzielona pomiędzy każdą osobę uprawnioną do jej otrzymania.

Ile wyniesie trzynastka w tym roku? Kiedy otrzymasz 13. emeryturę?

Z zasady 13. emerytura jest równa wysokości najniższego świadczenia. Brutto będzie to więc 1978,49 złotych. W zależności od świadczeń wysokość kwoty netto może się różnić pomiędzy poszczególnymi seniorami. Osoby z wyższymi emeryturami mogą otrzymać niższe wypłaty ze względu na pomniejszenie świadczenia o zaliczkę na podatek. Mowa tu o stawkach netto w przedziale od 1560 do 1700 złotych. Natomiast beneficjenci pobierający najniższe świadczenia, mogą dostać kwotę zbliżoną nawet do 1800 złotych.