Wielkanoc to klasycznie czas wzmożonych podróży. Polacy mogą w tym roku wyjeżdżać na święta wyjątkowo chętnie, bo liczba dodatkowych dni wolnych jest taka sama jak podczas majówki. Niestety ci, którzy wybrali podróż na zachód Europy, mogą spodziewać się bardzo dużych opóźnień.
Wielkanocne wyjazdy cieszą się w tym roku bardzo dużą popularnością. Dane Kiwi.com wskazują, że liczba świątecznych rezerwacji rok do roku wzrosła aż o 85 proc. Na liście najpopularniejszych kierunków niezmiennie znalazły się Włochy, a drugie miejsce zajęła Hiszpania. I to właśnie w niej pasażerowie muszą być gotowi na bardzo duże problemy na lotniskach.
Hiszpania z opóźnieniami lotów. Wszystko przez strajki na największych lotniskach
Wielkanoc bez strajków w Hiszpanii chyba nie byłaby tym samym. Przed rokiem w okresie świąt o podwyżki i lepsze warunki pracy walczyli pracownicy hoteli na Wyspach Kanaryjskich. Tym razem tego samego domagają się pracownicy lotnisk zatrudniani przez dwie wielkie firmy – Ground Force i Menzies.
Akcja protestacyjna części pracowników rozpoczęła się 30 marca. Ci zatrudnieni przez Menzies mieli strajkować od weekendu 28-29 marca, ale tymczasowo odłożyli to w czasie do 2 kwietnia. Jeżeli sprawdzi się czarny scenariusz dla podróżnych, równocześnie od swoich obowiązków mogą odstąpić nawet 3 tys. osób na 12 lotniskach w Hiszpanii. Na liście są te największe jak Madryt, Barcelona, Malaga czy Alicante. To właśnie tam najczęściej będą lądować polscy turyści.
Nietypowy strajk Hiszpanii. Skalę opóźnień i odwołań lotów trudno przewidzieć
Tegoroczne strajki pracowników lotnisk w Hiszpanii nie będą należały do typowych. Zamiast całkowitego odejścia od wykonywanych obowiązków zdecydowali się oni na tymczasowe przerwy. Te będą trwały w godzinach szczytu. Utrudnień można spodziewać się w slotach od 5 do 7, od 11 do 17 i o od 22 do północy.
Taki plan strajków bardzo mocno utrudnia przewidzenie, jaka będzie jego realna skala dla podróżnych. Pewne jest jednak, że skoro w proteście biorą udział pracownicy obsługi naziemnej, opóźnienia mogą dotyczyć m.in. odprawy, nadawania bagażu, wchodzenia na pokład, a także odbioru walizek nadawanych do luku. Dlatego, jeżeli możecie, spróbujcie ograniczyć się do bagażu podręcznego. Może wam to oszczędzić zbędnych nerwów.