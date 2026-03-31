Wielkie strajki w Hiszpanii na Wielkanoc. Skala utrudnień dla pasażerów trudna do przewidzenia Fot. John Oswald/Unsplash

Wielkanoc to klasycznie czas wzmożonych podróży. Polacy mogą w tym roku wyjeżdżać na święta wyjątkowo chętnie, bo liczba dodatkowych dni wolnych jest taka sama jak podczas majówki. Niestety ci, którzy wybrali podróż na zachód Europy, mogą spodziewać się bardzo dużych opóźnień.

REKLAMA

Wielkanocne wyjazdy cieszą się w tym roku bardzo dużą popularnością. Dane Kiwi.com wskazują, że liczba świątecznych rezerwacji rok do roku wzrosła aż o 85 proc. Na liście najpopularniejszych kierunków niezmiennie znalazły się Włochy, a drugie miejsce zajęła Hiszpania. I to właśnie w niej pasażerowie muszą być gotowi na bardzo duże problemy na lotniskach.

Hiszpania z opóźnieniami lotów. Wszystko przez strajki na największych lotniskach

Wielkanoc bez strajków w Hiszpanii chyba nie byłaby tym samym. Przed rokiem w okresie świąt o podwyżki i lepsze warunki pracy walczyli pracownicy hoteli na Wyspach Kanaryjskich. Tym razem tego samego domagają się pracownicy lotnisk zatrudniani przez dwie wielkie firmy – Ground Force i Menzies.

REKLAMA

Akcja protestacyjna części pracowników rozpoczęła się 30 marca. Ci zatrudnieni przez Menzies mieli strajkować od weekendu 28-29 marca, ale tymczasowo odłożyli to w czasie do 2 kwietnia. Jeżeli sprawdzi się czarny scenariusz dla podróżnych, równocześnie od swoich obowiązków mogą odstąpić nawet 3 tys. osób na 12 lotniskach w Hiszpanii. Na liście są te największe jak Madryt, Barcelona, Malaga czy Alicante. To właśnie tam najczęściej będą lądować polscy turyści.

Nietypowy strajk Hiszpanii. Skalę opóźnień i odwołań lotów trudno przewidzieć

Tegoroczne strajki pracowników lotnisk w Hiszpanii nie będą należały do typowych. Zamiast całkowitego odejścia od wykonywanych obowiązków zdecydowali się oni na tymczasowe przerwy. Te będą trwały w godzinach szczytu. Utrudnień można spodziewać się w slotach od 5 do 7, od 11 do 17 i o od 22 do północy.

REKLAMA