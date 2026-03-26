Stadion PGE Narodowy w Warszawie jest wypełniony po brzegi, a piłkarze już są na murawie. O godz. 20:45 wybrzmiał pierwszy gwizdek w meczu Polska-Albania. To dla naszych piłkarzy bardzo ważne spotkanie. Walczą oni o awans na Mistrzostwa Świata 2026.

Polski selekcjoner Jan Urban jeszcze na przedmeczowej konferencji prasowej jasno dał do zrozumienia, jak olbrzymia jest waga dzisiejszego spotkania. – To najważniejszy mecz w mojej karierze. W meczach eliminacyjnych przy potknięciu można coś nadrobić. Tu sytuacja jest zupełnie inna, tu jest gra o wszystko – powiedział.

Trudno się z tymi słowami nie zgodzić. Porażka biało-czerwonych będzie oznaczała koniec walki o amerykański mundial. Zwycięstwo da Polsce jeszcze jedną szansę na awans. Na ostatniej prostej będzie czekało spotkanie z lepszym zespołem z pary Ukraina – Szwecja.

Dodajmy, że na nieco ponad godzinę przed rozpoczęciem meczu Jan Urban ogłosił skład. W roli bramkarza powołał Kamila Grabarę. Kapitanem jest Robert Lewandowski. W pierwszym składzie pojawili się też: Tomasz Kędziora, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Matty Cash, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Michał Skóraś, Jakub Kamiński i Filip Rózga.

Przypomnijmy, że w poprzedniej rundzie eliminacji MŚ Polska rozegrała pięć meczów w grupie G:

4 września 2025 r. zremisowała na wyjeździe z Holandią 1:1 7 września 2025 r. wygrała u siebie z Finlandią 3:1 12 października 2025 r. wygrała na wyjeździe z Litwą 2:0 14 listopada 2025 r. zremisowała u siebie z Holandią 1:1 17 listopada 2025 r. wygrała na wyjeździe z Maltą 3:2.

Zebrane punkty nie wystarczyły jednak do wywalczenia bezpośredniej wejściówki na upragniony turniej. Polska zajęła drugie miejsce w grupie. Na szczęście jest jeszcze opcja awansu za sprawą meczów barażowych.

Polacy grali z Albańczykami już cztery razy. Jak im szło?

Polscy piłkarze przystępują dziś do rozgrywki z Albanią jako faworyci. Grają u siebie i dysponują mocniejszą kadrą. Jednocześnie swojego rywala nie mogą potraktować lekceważąco. Polska i Albania w ostatnich pięciu latach grały ze sobą cztery razy. Trzy spotkania wygrała nasza drużyna, kolejno 4:1 i dwa razy 1:0.

Natomiast w ostatniej potyczce w ramach eliminacji mistrzostw Europy ulegliśmy Albańczykom na ich stadionie 0:2. Tak więc teraz piłkarze mają doskonałą okazję do rewanżu. Za awans dostaną też grube miliony od FIFA.

