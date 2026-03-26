Stadion PGE Narodowy w Warszawie jest wypełniony po brzegi, a piłkarze już są na murawie. O godz. 20:45 wybrzmiał pierwszy gwizdek w meczu Polska-Albania. To dla naszych piłkarzy bardzo ważne spotkanie. Walczą oni o awans na Mistrzostwa Świata 2026.
Polski selekcjoner Jan Urban jeszcze na przedmeczowej konferencji prasowej jasno dał do zrozumienia, jak olbrzymia jest waga dzisiejszego spotkania. – To najważniejszy mecz w mojej karierze. W meczach eliminacyjnych przy potknięciu można coś nadrobić. Tu sytuacja jest zupełnie inna, tu jest gra o wszystko – powiedział.
Trudno się z tymi słowami nie zgodzić. Porażka biało-czerwonych będzie oznaczała koniec walki o amerykański mundial. Zwycięstwo da Polsce jeszcze jedną szansę na awans. Na ostatniej prostej będzie czekało spotkanie z lepszym zespołem z pary Ukraina – Szwecja.
Dodajmy, że na nieco ponad godzinę przed rozpoczęciem meczu Jan Urban ogłosił skład. W roli bramkarza powołał Kamila Grabarę. Kapitanem jest Robert Lewandowski. W pierwszym składzie pojawili się też: Tomasz Kędziora, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Matty Cash, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Michał Skóraś, Jakub Kamiński i Filip Rózga.
Polska 0:0 Albania
Przypomnijmy, że w poprzedniej rundzie eliminacji MŚ Polska rozegrała pięć meczów w grupie G:
Zebrane punkty nie wystarczyły jednak do wywalczenia bezpośredniej wejściówki na upragniony turniej. Polska zajęła drugie miejsce w grupie. Na szczęście jest jeszcze opcja awansu za sprawą meczów barażowych.
Polacy grali z Albańczykami już cztery razy. Jak im szło?
Polscy piłkarze przystępują dziś do rozgrywki z Albanią jako faworyci. Grają u siebie i dysponują mocniejszą kadrą. Jednocześnie swojego rywala nie mogą potraktować lekceważąco. Polska i Albania w ostatnich pięciu latach grały ze sobą cztery razy. Trzy spotkania wygrała nasza drużyna, kolejno 4:1 i dwa razy 1:0.
Natomiast w ostatniej potyczce w ramach eliminacji mistrzostw Europy ulegliśmy Albańczykom na ich stadionie 0:2. Tak więc teraz piłkarze mają doskonałą okazję do rewanżu. Za awans dostaną też grube miliony od FIFA.
Dodajmy, że mecz Polska-Albania rozpoczął się o godz. 20:45. Transmisję na żywo można oglądać na kanałach TVP 1, TVP 1 HD, TVP Sport i TVP Sport HD. Ponadto poczynania piłkarzy można też śledzić online na stronie sport.tvp.pl.