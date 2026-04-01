Od 1 kwietnia wzrastają kwoty jednorazowych odszkodowań za wypadki przy pracy oraz choroby zawodowe. To ważna zmiana dla wszystkich pracowników, ale i pracodawców. Ile dokładnie teraz przysługuje pieniędzy w razie nieszczęśliwego zdarzenia?

"Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą" – przypomina rządowy portal biznes.gov.pl. Zatem nie każda drobna kontuzja w biurze czy na hali produkcyjnej zagwarantuje nam pieniądze z ZUS.

Jednorazowe odszkodowanie ZUS 2026 nowe stawki

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (można je przeczytać tutaj), od dziś, czyli 1 kwietnia 2026 roku obowiązują nowe jednorazowe odszkodowanie ZUS. Różnice w stosunku do poprzedniego roku są naprawdę spore:

Za każdy proc. stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu otrzymamy 1781 zł (to wzrost o 145 zł względem 2025 roku). Z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji ubezpieczonego przysługuje z kolei 31 162 zł (wzrost aż o 2526 zł). Gdy do świadczenia uprawniony jest wyłącznie małżonek lub dziecko zmarłego , kwota wynosi 160 264 zł (skok o 12 993 zł). Dla innego członka rodziny zmarłego ubezpieczonego przewidziano wsparcie rzędu 80 132 zł (wzrost o 6497 zł).

Rodzaje wypadków przy pracy i warunki odszkodowania

Zdarzenie w firmie musi spełniać bardzo ścisłe kryteria. Rodzaje wypadków przy pracy są dokładnie skatalogowane przez polskie przepisy. Muszą zaistnieć wszystkie przesłanki równocześnie: "nagłość zdarzenia, zewnętrzna przyczyna, uraz bądź śmierć pracownika a także związek zdarzenia z pracą". Prawo wyróżnia kilka podstawowych kategorii tych najgorszych zdarzeń.

Wypadek ciężki – powodujący niezwykle poważne i trwałe uszkodzenia ludzkiego ciała, takie jak utrata wzroku czy nieuleczalna choroba. Wypadek śmiertelny – gdy zgon pracownika następuje w ciągu maksymalnie sześciu miesięcy od zdarzenia. Wypadek zbiorowy – w którym poszkodowane zostają w tym samym czasie minimum dwie osoby.

Obowiązki pracodawcy po wypadku w firmie

Poszkodowany pracownik musi jak najszybciej poinformować bezpośredniego przełożonego o swoim stanie. Szef musi z kolei od razu powiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy oraz lokalnego prokuratora, szczególnie przy tych najpoważniejszych zdarzeniach.

Oczywiście przed tą całą biurokracją, najważniejsze jest ratowanie zdrowia lub życia. "Pracodawca ma zapewnić poszkodowanym pierwszą pomoc i podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie" – czytamy na rządowej stronie.

Następnie niezbędne jest zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz powołanie zespołu powypadkowego. To on dokładnie zbada przyczyny i stworzy protokół będący podstawą do ewentualnych roszczeń.