Od 1 kwietnia wzrastają kwoty jednorazowych odszkodowań za wypadki przy pracy oraz choroby zawodowe. To ważna zmiana dla wszystkich pracowników, ale i pracodawców. Ile dokładnie teraz przysługuje pieniędzy w razie nieszczęśliwego zdarzenia?
"Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą" – przypomina rządowy portal biznes.gov.pl. Zatem nie każda drobna kontuzja w biurze czy na hali produkcyjnej zagwarantuje nam pieniądze z ZUS.
Jednorazowe odszkodowanie ZUS 2026 nowe stawki
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (można je przeczytać tutaj), od dziś, czyli 1 kwietnia 2026 roku obowiązują nowe jednorazowe odszkodowanie ZUS. Różnice w stosunku do poprzedniego roku są naprawdę spore:
Rodzaje wypadków przy pracy i warunki odszkodowania
Zdarzenie w firmie musi spełniać bardzo ścisłe kryteria. Rodzaje wypadków przy pracy są dokładnie skatalogowane przez polskie przepisy. Muszą zaistnieć wszystkie przesłanki równocześnie: "nagłość zdarzenia, zewnętrzna przyczyna, uraz bądź śmierć pracownika a także związek zdarzenia z pracą". Prawo wyróżnia kilka podstawowych kategorii tych najgorszych zdarzeń.
Obowiązki pracodawcy po wypadku w firmie
Poszkodowany pracownik musi jak najszybciej poinformować bezpośredniego przełożonego o swoim stanie. Szef musi z kolei od razu powiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy oraz lokalnego prokuratora, szczególnie przy tych najpoważniejszych zdarzeniach.
Oczywiście przed tą całą biurokracją, najważniejsze jest ratowanie zdrowia lub życia. "Pracodawca ma zapewnić poszkodowanym pierwszą pomoc i podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie" – czytamy na rządowej stronie.
Następnie niezbędne jest zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz powołanie zespołu powypadkowego. To on dokładnie zbada przyczyny i stworzy protokół będący podstawą do ewentualnych roszczeń.
Cała dokumentacja powypadkowa musi być bezwzględnie przechowywana w firmowych archiwach przez 10 lat. Przedsiębiorca płaci z własnej kieszeni za wszystkie koszty związane z ustalaniem okoliczności i przypadków tego nieszczęścia. Musi też prowadzić rejestr wypadków przy pracy. To wszystko ma wymuszać na firmach ciągłą poprawę bezpieczeństwa i zapobiegać zamiataniu spraw pod dywan.